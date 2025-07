Un expatriado de Reino Unido señala al Benidorm demasiado elegante como la causa de la huida masiva de británicos

Benidorm, uno de los destinos vacacionales más emblemáticos de España para turistas británicos, podría estar atravesando una crisis nunca vista. Eso asegura Harry Poulton, un creador de contenido de 24 años originario de Brighton y residente en la ciudad alicantina, ha sacudido las redes sociales al afirmar que el popular enclave turístico "está completamente muerto" este verano.

"Benidorm está acabado. ¿Dónde está todo el mundo?", plantea el joven británico en un vídeo publicad recientemente en su cuenta de TikTok. "Estamos a mediados de julio y está completamente muerto. Normalmente en esta época del año, Benidorm es un auténtico caos, hay gente por todas partes. Estaba caminando por la playa y no había nadie".

"Los bares ni siquiera están tan llenos, ¿qué está pasando? ¿Se van todos a Tenerife ahora? Solo llevo fuera una semana y no puedo creer lo silencioso que está todo", añade. Para comprobar si la tranquilidad era debida a la hora, cuenta que volvió a salir a pasear dos horas más tarde, pero todo seguía en calma.

El auge de los precios ahuyenta a los turistas

Para él, la explicación es evidente: los turistas se están alejando de este lugar debido al auge de los precios que ha experimentado la hostelería en la zona. Algo con lo que coinciden sus seguidores. "Hay que decir que los hoteles son cada vez más caros. Precios de locura", critica un usuario llamado Ivan. "Se ha vuelto demasiado caro", sentencia Jane. Motivo por el que quizás, según Anthony, ahora "todos van a Salou".

En otro vídeo, Poulton reafirma esta percepción: "Benidorm se está volviendo caro. ¿Soy solo yo el que me siento así? Sobre todo por el alojamiento. Este año todo ha ido mucho más allá que el año pasado".

No obstante, matiza que los precios han subido en más países, y que no todo es más caro en Benidorm: "No me malinterpretes: comer o beber fuera todavía tienen precios muy razonables, especialmente en comparación con el Reino Unido. Todo se ha vuelto muy caro, no sólo en Benidorm, sino en general".