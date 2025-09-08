Un experto en energía desmiente el mito sobre la eficiencia de los paneles solares: "No durará mucho"

Una mujer mira por la ventana del tejado, con paneles solares en el techo encima de ella, en una imagen de archivo.

Algunos expertos desmienten lo que llaman el mito de las placas solares. Para Kerry Thoubboron, un experto en energías renovables que trabaja para la empresa estadounidense EnergySafe, estos paneles de recepción sí funcionan en los meses invierno, al contrario de lo que se suele pensar.

En declaraciones recogidas por el medio Yahoo! News, el experto asegura que, "a pesar de las tormentas de nieve y los días más cortos, los paneles solares seguirán generando suficiente energía en el invierno para proporcionar ahorros en su factura de electricidad". De hecho, aunque los paneles se cubran de nieve, "no lo estarán por mucho tiempo", puesto que "la superficie lisa y la orientación en ángulo hará que se deslice una vez salga el sol".

Tal y cómo él mismo explica, colocar paneles solares es una de las fuentes de energía "más baratas". De hecho, en Estados Unidos, los consumidores de esta energía renovable se pueden beneficiar con unos 10.000 dólares (8.500 euros) gracias a la ayuda de incentivos y subvenciones. Cuando se combinan con "una bomba de calor eficiente para el control del clima doméstico" y "un vehículo eléctrico", esta energía puede constituir una nueva forma de ahorro económico.

De este modo, al reducir el uso de gas en el hogar y la red, los residentes pueden reducir la contaminación dañina por carbono "que está exacerbando un clima destructivo". "Resulta que ahorrar unos cuantos dólares con energía solar también ayuda a mitigar todo ese daño", asegura el experto. De acuerdo a la información difundida, todos los estudios han demostrado que los paneles solares funcionan bien en invierno, "incluso con una eficiencia reducida".

El medio ha tenido acceso a una publicación en la red social Reddit, en la que muchos consumidores de energía solar hablan de su propia experiencia. Uno de ellos advierte no intentar limpiar los paneles aunque sea invierno. "Puede causar una avalancha sobre usted mismo o dañar la superficie de los paneles sin el equipo adecuado. Si no hace suficiente sol como para derretir la nieve, no se perderá mucha producción", asegura.