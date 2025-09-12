Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto en inversiones es clarísimo al señalar la cantidad de dinero al mes a ahorrar para no depender de una pensión de jubilación
"Cuando estés en el año 5 en la cartera tendrás 58.000 euros. ¿No te sientes bien?".

Imagen de archivo de una mujer metiendo dinero en una hucha.BOY_ANUPONG

En el panorama actual, donde la edad jubilación se retrasa progresivamente y los salarios dificultan alcanzar una pensión digna, planificar el futuro ha pasado de ser una opción a una necesidad

Una de las claves para que esta planificación sea eficaz es vivir por debajo de nuestras posibilidades y ahorrar la diferencia, afirma Andrés González, experto en inversiones y creador del canal La pizarra de Andrés, quien se ha hecho viral por dar consejos financieros sencillos y aplicables en el día a día.

"Ahorrar 200 euros al mes nos puede cambiar la vida", afirma en una entrevista con el periodista Uri Sabat. El experto asegura que esta cantidad, mantenida en el tiempo e invertida con inteligencia, puede marcar la diferencia en el futuro: "Con lo que son 200 euros, son 2.400 euros al año, 24.000 euros en 10 años y 48.000 en 20".

González insiste en que invertir esos ahorros utilizando el interés compuesto, donde los intereses generados también producen rendimientos, puede multiplicar el capital de forma considerable: "Esa cantidad se puede transformar en cientos de miles de euros".

Más allá de acumular una cifra, el objetivo es lograr independencia financiera de cara a la jubilación. "No será el mismo medio millón que ahora, pero será bastante para que cuando te jubiles no dependas de una pensión y tengas una vida plena en esa etapa", mantiene el economista, teniendo en cuenta la inflación y la pérdida de poser adquisitivo a largo plazo.

Para ello, González recomienda un enfoque disciplinado: vivir con menos de lo que se gana. Aunque reconoce que los sueldos no siempre lo permiten, anima a hacer un esfuerzo dentro de las posibilidades de cada persona.

"Las cosas que más se valoran en la vida cuestan tiempo y esfuerzo, pero también dinero y mucha gente no lo sabe todavía", señala. "Si se logra interiorizar esta idea y empezar el camino ahorrando 200 euros al mes, cuando estés en el año 5 en la cartera tendrás 58.000 euros. ¿No te sientes bien?", concluye.

