Cómo activar la función de tu móvil que puede servirte para detectar terremotos

Hay una función en Android que te puede ayudar mucho durante un terremoto

Un doblete sísmico ha sacudido Venezuela. En apenas 39 segundos, dos fuertes temblores han causado escenas de pánico en Caracas y en estados como Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. El primero alcanzó una magnitud de 7,2, mientras que el siguiente llegó a una magnitud de 7,5, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Puede ser uno de los peores del siglo.

Aunque estas situaciones resultan imprevisibles para la mayor parte de la población, algunos usuarios venezolanos han reportado que sus dispositivos móviles han lanzado un aviso antes de que sintiesen el temblor.

Lo cierto es que existen alertas sísmicas que pueden ayudar a que la población tenga algunos segundos de margen. El sistema Android Earthquake Alerts System ha actuado en Venezuela y ha servido para que algunas personas puedan salvarse.

Pero ¿cómo funciona este sistema y qué debes hacer para configurarlo y estar preparado en situaciones de este calibre?

Así funcionan las alertas de Android para terremotos

El sistema de detección de terremotos de Android funciona gracias al acelerómetro del móvil, es decir, la tecnología que permite que la pantalla gire automáticamente cuando el teléfono cambia de posición.

El acelerómetro detecta cambios en la velocidad del móvil, por ejemplo, sacudidas, vibraciones o una inclinación. Durante un terremoto las ondas sísmicas hacen vibrar el suelo, y dichas vibraciones se transmiten a los edificios y llegan al móvil si está apoyado en una superficie,

Aquí es donde entra en juego el acelerómetro, que capta esas vibraciones que tienen lugar durante un temblor de tierra, pues no dejan de ser movimientos repetitivos y anómalos. Ahora bien, con un sólo móvil que detecte las vibraciones no basta. Es necesario que varios dispositivos las capten al mismo tiempo y en una misma zona.

Cuando esto sucede, los datos se envían de manera anónima a un sistema central que calcula intensidad y epicentro. Este sistema transmite alertas a otros usuarios antes de que lleguen las ondas más destructivas.

Cómo activar las alertas de terremotos en tu móvil

En muchos teléfonos ya están activadas por defecto, pero siempre es buena idea comprobarlo. El proceso es bastante sencillo.

Dirígete a Ajustes, posteriormente a Emergencias y seguridad personal. En este apartado verás la opción Alerta de seísmos. Si no está activada, simplemente tienes que marcarla.

De este modo, cuando el sistema detecte que otros móviles han captado vibraciones en una misma zona, te enviará una alerta para que puedas protegerte.