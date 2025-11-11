Un hombre de 55 años lanza un mensaje de auxilio tras quedarse atrapado en un pueblo de montaña desierto: "He perdido la paciencia y estoy desesperado"

Un viaje de regreso a su ciudad tras pasar el verano y parte del otoño en un pueblo de Gracia acabó con un encerramiento que ya se ha alargado durante más de siete días. Es lo que le ha ocurrido a Nikos Koutsokostas, un hombre de 55 años, que se ha quedado atrapado en un pueblo de montaña, situado entre las localidades griegas de Trikala y Arta, después de que un gran deslizamiento a la entrada de Glystra, en el municipio de Pyli Trikala, bloqueara el acceso al mismo.

"Todavía no han enviado a un operario para abrir el camino porque temen que caigan más rocas", afirma el hombre, quien asegura que la causa se debe a que la carretera está cortada tras un deslizamiento en el sitio donde se construyó la central hidroeléctrica de la presa de Mesochora. Asimismo, la segunda vía por la que se puede ingresar al norte del pueblo "lleva años cerrada y también es inaccesible".

La desesperación ha empezado a hacer mella en Koutsokostas, quien asegura que lleva ya atrapado ocho días, las provisiones que le mandó su hermana a través del equipo de la autopista se están agotando y la ansiedad entre sus seres queridos va en aumento: "Ya he perdido la paciencia. Vivo en un pueblo desierto y mi familia está preocupada", asevera.

Nikos afirma que ha tenido contacto con las autoridades: "Les dije que trajeran una excavadora grande para abrirme paso, y me dicen que teme que el operario se caiga y muera", indica.

Por su parte, los vicealcaldes del municipio de Pyli y el vicegobernador de Trikala visitaron la zona del deslizamiento el pasado viernes. Asimismo, tal y como recoge protothema.gr, el hombre ya ha barajado el irse a pie, pero es mayor el temor de encontrarse con lobos u otros animales salvajes peligrosos por el camino.

"Hablo con él con mucha frecuencia", afirmó el vicealcalde de Pyli, Sotiris Hatzis, quien también subrayó que están barajando todas las opciones para rescatar al hombre, siendo la más adecuada su salida por la segunda carretera. No obstante, la solución se ha retrasado debido a las lluvias provocadas en las pasadas jornadas, dejando crecidas abundantes que han impedido el rescate: "Veremos qué sucede. O bien baja un poco el nivel del agua o se necesita una grúa, ya veremos", concluyó.