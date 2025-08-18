Un hombre de 84 años casi cae en un burdo intento de estafa, estalla de ira y lo que dice se lo preguntan muchos

Georges-Raymond Vinci, un habitante de Sète (Francia), casi se convierte en la nueva víctima de un intento de estafa por correo electrónico. El hombre de 84 años recibió un mensaje que llevaba por asunto "Vigilancia" e informaba sobre una supuesta retirada fraudulenta de 1.500 euros, incluyendo un enlace para "resolver" el problema.

Por suerte, el enlace no funcionaba y Georges-Raymond no cayó en la trampa. Lejos de seguir intentando hacer clic en el enlace, llamó a su banco para comprobar que no se había sacado dinero de su cuenta.

Además de esto, quiso presentar una denuncia en la comisaría de Sète el 14 de agosto, pero los agentes le disuadieron de hacerlo, dado que no se había producido ningún delito consumado. Aunque lo comprendió, la frustración persiste.

Por ello, en lugar de tomárselo con resignación, el hombre, exsecretario nacional de jubilados de la marina mercante ha decidido alzar la voz para denunciar la situación y advertir a otros. Lo ha hecho contando su historia en el portal Midi Libre en Sète.

Su caso es, como él mismo dice, es "banal". Pero es precisamente esa banalidad lo que más le preocupa: este tipo de estafas, cada vez más sofisticadas, se multiplican y siguen afectando especialmente a personas mayores, muchas veces sin la preparación necesaria para identificarlas.

"Me sorprende que nadie hable de ello, que la gente no esté más concienciada. ¿Por qué no hay un sistema de alerta? ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Tengo 84 años y aún estoy en mis cabales. Pero dentro de unos años, puede que me engañen…", critica.

Las personas mayores, cada vez más alerta ante posibles estafas

La principal inquietud de las personas mayores al utilizar internet no es la falta de conocimientos tecnológicos, sino la seguridad. Esta es la conclusión más destacada de la encuesta sobre Ciberseguridad realizada por 65YMÁS, en la que participaron 3.210 personas, de las cuales el 85% tenía entre 60 y 79 años, los tramos de edad más activos en la red dentro del colectivo sénior.

Los datos reflejan que el 84% de los mayores encuestados admite temer ser víctima de una estafa online, y un 72,8% señala que este es su mayor motivo de preocupación al navegar por la web. Este temor, lejos de ser un obstáculo, parece actuar como un factor protector. Los mayores, como Georges-Raymond Vinci, están cada vez más alerta y son más precavidos.

Como resultado, caen menos en fraudes digitales. Solo el 21,8% reconoce haber sido engañado en línea, frente a casi el 30% en el caso de los usuarios menores de 49 años. Para evitar ser víctima de esto tipo de estafas, cabe seguir las siguientes recomendaciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE):

No abras correos sospechosos . Si recibes mensajes no solicitados o de remitentes desconocidos, "elimínalos y bloquea al remitente".

. Si recibes mensajes no solicitados o de remitentes desconocidos, "elimínalos y bloquea al remitente". No respondas ni compartas información personal . Nunca contestes a estos correos ni proporciones datos sensibles como contraseñas, información bancaria o datos personales.

. Nunca contestes a estos correos ni proporciones datos sensibles como contraseñas, información bancaria o datos personales. Mantén tus dispositivos actualizados . Asegúrate de que tanto el sistema operativo como las aplicaciones que utilizas estén siempre al día para evitar vulnerabilidades.

. Asegúrate de que tanto el sistema operativo como las aplicaciones que utilizas estén siempre al día para evitar vulnerabilidades. Verifica al remitente antes de actuar . Aunque el mensaje parezca venir de alguien conocido, comprueba su autenticidad antes de compartir información confidencial.

. Aunque el mensaje parezca venir de alguien conocido, comprueba su autenticidad antes de compartir información confidencial. Cuidado con los enlaces . No hagas clic en ningún enlace incluido en un correo o SMS "sin antes verificar a qué sitio web te redirigen".

. No hagas clic en ningún enlace incluido en un correo o SMS "sin antes verificar a qué sitio web te redirigen". Evita descargar archivos adjuntos . Los archivos que acompañan estos correos pueden contener virus o programas maliciosos.

. Los archivos que acompañan estos correos pueden contener virus o programas maliciosos. Utiliza software de seguridad actualizado . Instala y mantén activo un antivirus confiable para proteger tus dispositivos frente a amenazas.

. Instala y mantén activo un antivirus confiable para proteger tus dispositivos frente a amenazas. Activa la verificación en dos pasos. Siempre que sea posible, activa la autenticación de doble factor en tus cuentas online para añadir una capa extra de seguridad.