Un hombre de 93 años vive en Asturias como sus abuelos y padres sin electricidad ni carretera: "Es una persona muy especial"

Federico, de 93 años, vive una vida muy alejada de lo estándar y lo normativo, y lleva durante toda su vida fuera de cualquier tipo de contacto con bienes tan básicos como puede ser la electricidad y rodeado de naturaleza y animales. Según él, vive de la misma forma que lo hicieron sus padres y abuelos, y a tenor de sus palabras, no ha sido una persona infeliz ni incompleta.

Vive en un lugar recóndito de Asturias, rodeado de naturaleza y animales, principalmente perros, a los que cuida y alimenta con gran cariño y determinación pese a su avanzada edad. Su vida ha sido ilustrada en redes sociales gracias a la cuenta Hilux Aventura, que compartió imágenes y vídeos de su lugar de residencia.

De lo que no hay duda es de que la vida de Federico está marcada por una vida tradicional, tranquila y muy alejada de los avances tecnológicos que dominan el planeta. Sobreviviente de la Guerra Civil cuando apenas era un niño, ha sido testigo de cómo el mundo en el que él ha vivido durante casi un siglo se acaba inevitablemente.

Por todo ello, la historia de Federico fue elegida para ser contada en un documental, de forma que su relato perdure y pueda ser visto y escuchado por todo el mundo. Nada más compartirse su historia, se convirtió en viral en pocas horas, hasta el punto de que ya acumula cientos de miles de visualizaciones.

Otros muchos se dirigían a Federico en otra dirección; la de darle una mejor vida en otros lugares, ya que actualmente atraviesa un momento difícil al tener que recorrer un gran camino para conseguir agua.