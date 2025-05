Un hombre va al cajero, sus 3.000 euros desaparecen y acaba con una nota que confirma el peor de sus temores

Lothar W. es un vienés que hace unos días quiso cambiar billetes grandes que sumaban 3.000 euros por billetes más pequeños. Lo hizo en un cajero automático, pero la cosa no le salió muy bien. Cuando metió los billetes, a cambio solo recibió una nota que decía que la transacción no había podido completarse. El problema es que no volvió a ver tampoco los billetes que había introducido en primer lugar.

"Mi dinero", contó Lothar a Focus, "estaba guardado y me decían que debía contactar con el personal del vestíbulo". Lo hizo, pero nadie allí tenía acceso al cajero automático.

El vienés estuvo semanas sin poder ver su dinero. Según el banco, se produjo una "cadena de circunstancias desafortunadas". No fue hasta mucho después que Lothar recuperó su dinero en su cuenta bancaria. "Habría preferido que se solucionara antes", dijo al citado medio.

En este caso, el motivo no fue una estafa, aunque podría suceder. Los expertos avisan de que es importante que, si hay algún problema con cualquier cajero automático, se avise enseguida al banco o a las autoridades por si se tratara de algún robo.