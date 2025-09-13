Un hombre pide a Temu un pedido de 42 euros, nunca le llegan los productos y acaba con una multa de 600 euros

Un pedido simple que le ha salido caro. Un italiano pidió por la plataforma de compras online Temu un encargo que incluía globos de cumpleaños, esponjas de cocina, un traje de baño, una camiseta y un par de pinzas para el cabello. En precio total, 42,13 euros. El comprador no tuvo noticias de su pedido hasta pasados tres meses, cuando recibió una multa del Servicio de Aduanas.

Según publica el medio griego, Iefimerida, después de meses sin saber del pedido, recibió en su casa un aviso del Servicio de Aduanas acompañado de una multa de 618 euros. En él, las autoridades hablaban de "productos falsificados". "Después de la inspección física del envío, se encontró lo siguiente: una camiseta inspirada en la película Monsters y un paquete de pinzas para el cabello inspiradas en la película Inside Out", aseveraba el escrito.

Tal y como reza la publicación, después de la sorpresa, el consumidor se puso en contacto con la asociación de consumidores de ese país, que investigó el accidente y, a su vez, habló con el bufete de abogados de Disney Entrepises Inc. A los días, este último mandó un mensaje al consumidor y al organismo en el que certificaba "la naturaleza falsificada de los productos".

En su misiva, los abogados explicaron que se ha impuesto una "multa administrativa de 300 a 7.000 euros" al "comprador final", por violar las normas, los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor dentro de la Unión Europea. Asimismo, "dada la obligación de decomiso, las mercancías están sujetas a un embargo administrativo".

Por tu parte, la asociación de consumidores apunta a que se trata de "un caso controvertido". "A efectos aduaneros", asegura que "el ciudadano ha sido considerado el importador de las mercancías y, por lo tanto, responsable de violar las leyes de propiedad industrial y propiedad intelectual". Sin embargo, "aquellos que compran un producto en Temu o plataformas similares, son incapaces de inspeccionar físicamente los productos antes de comprarlos", agrega.

"El riesgo real es que cualquiera que compre en línea en estas grandes plataformas se enfrente a fuertes multas del Servicio de Aduanas si los productos pedidos no cumplen con los requisitos de derechos de autor", agregan. Por lo tanto, "instamos a los consumidores a extremar las precauciones y evitar comprar productos de marca a precios excesivamente bajos", concluyen. Ante la presión, Temu ha eliminado los productos de su plataforma.