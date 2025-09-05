Un hombre sube al escenario a cantar en un bar de Tenerife y entonces la gente se da cuenta de quién es

Un recuerdo para toda la vida. Aunque el verano esté llegando a sus últimos días, muchos turistas siguen condensando las costas canarias. Fue en este enclave donde una mujer se llevó la sorpresa de su vida. Recientemente, en un viaje a la isla, se topó con una cara famosa mientras cantaba Wonderwall, de Oasis.

Según publica el medio británico Manchester Evening News, Carly Leahy y sus dos hijos se detuvieron a tomar una copa en un bar de Costa Adeje hace una semana. Allí, un guitarrista, se encontraba tocando una canción. Nada inusual. Este invitó a la mujer al escenario a cantar y fue entonces cuando se llevó la sorpresa.

De acuerdo a la información difundida, el cantante en cuestión no era otro que la leyenda del boxeo y amigo de los hermanos Gallagher, Ricky Hatton. Sin embargo, los espectadores quedaron "algo decepcionados", puesto que la superestrella del deporte, de 46 años, en realidad no conocía la letra de la canción.

En un vídeo compartido en redes y consultado por el medio, se puede ver como Hatton, en lugar de cantar "y todos los caminos que tenemos que recorrer son sinuosos", cantó a pleno pulmón: "y todos los caminos que nos llevan allí son sinuosos y todas las luces que nos llevan allí son cegadoras". Una equivocación indiscreta.

En declaraciones recogidas por el medio, la británica confiesa que le sorprendió mucho que el excampeón mundial no supiera la letra de la canción. "Intentó tocar esas notas, pero definitivamente arruinó las palabras", asegura. "Me sorprendió que no las supiera de memoria, porque recuerdo que Oasis iba a sus combates en el pasado", añade.

No obstante, la mujer insiste en que el deportista fue "muy paciente y amable" con los fans que se encontraban en el establecimiento. "Fue muy paciente y amable con todos los que se acercaron a él, Fue bastante agradable", incide. "Los niños estaban encantados de verlo. Algunas personas realmente se han centrado en él, pero estaba de vacaciones, divirtiéndose", concluye,