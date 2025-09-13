Un médico de Barakaldo es despedido por tener su agencia llena de citas falsas para no atender a más pacientes

Hay situaciones que bien podrían formar parte de la ficción. Las series o películas suelen llevar la imaginación a otro nivel, pero no, muchas veces la realidad acaba superándolas con escenas inverosímiles.

Una de ellas ha sido la que ha protagonizado un médico de Barakaldo. Según ha informado Confilegal, el profesional ha sido sancionado y la justicia lo ha ratificado tras hacer la trece catorce.

Varios ciudadanos del municipio vivieron en noviembre de 2022 situaciones extrañas. Comenzaron a llamarle desde el centro de salud para avisarles de que tenían una revisión que nunca habían pedido y con un médico distinto al suyo.

Pero no, el objetivo del profesional no era revisar que no tuviera ningún problema de salud. El propósito era el de trabajar menos. Lo que hacía era llenar su agenda de citas falsas para no atender a más pacientes.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) ha dado la razón al servicio de salud y ha ratificado la sanción tras programar servicios a domicilio y nunca se desplazó.

El tribunal considera que los hechos fueron cometidos con conciencia y voluntad. Pese a tener su agenda llena, la Dirección General del Centro de salud no se alarmó. En el caso de que alguien pidiera una cita, esa iría directamente al compañero de ese médico porque tenía menos pacientes.

Pese a que el trabajador alegó que no había afectado a los pacientes, los magistrados sí consideran que el manejo de los datos sensibles es una falta grave. La sala formada por José Antonio González comprobó los hechos y ha asegurado que se habían cometido infracciones por parte del demandado. No consideran su actitud un mero descuido y justifican que los hechos son motivo de despido al resultar graves y que sí afectaron a los pacientes.