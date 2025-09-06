Un médico se queda sin licencia en Reino Unido por segunda vez por no dominar el inglés: "Habla con fluidez, pero no correctamente"

La licencia de un médico húngaro ha sido suspendida en el Reino Unido por no saber inglés, según informa el periódico The Sun. La historia se remonta al 2012, momento en el que se mudó a Inglaterra y obtuvo la licencia. Sin embargo, con el paso de los años, el hombre fue acumulando quejas de sus pacientes al no controlar bien el idioma, lo que terminaba perjudicando a los enfermos.

"Habla con fluidez, pero no correctamente", señaló uno de sus amigos a una publicación local. Por ello, el consejo médico decidió pedirle un IELTS de nivel académico o un examen médico de idioma OET, optando por este último. Sin embargo, el médico no consiguió alcanzar la nota necesaria, por lo que se le suspendió su licencia por seis meses.

Tras ello, el médico realizó la otra prueba (IELTS), que también suspendió, por lo que se le volvió a retirar la licencia por otros doce meses. En agosto de 2022, de nuevo lo volvió a intentar, aunque sin éxito, por lo que recibió otra nueva suspensión. Esto volvió a repetirse en 2023 y finalmente en 2024 decidió dejar de presentarse argumentando dificultades financieras.

A pesar de ello, se le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades mediante la demostración de experiencia o cursos, algo que no hizo hasta agosto de 2025, momento en el que presentó una carta de recomendación. Ahora, el comité ha decidido su licencia de forma indefinida para cuidar la salud de los pacientes, aunque esta decisión podría ser apelada por parte del médico.