Un policía encuentra una roca fluorescente en mitad de la noche y se incendia a las pocas horas: "No debe tocarla, sino llamar a los bomberos"

Nuestros padres nos enseñan de pequeños que no debemos tocar objetos extraños que veamos en la calle. El motivo es evitar accidentes como el que le ocurrió la semana pasada a un policía en el norte de Francia, quien se quemó al coge una extraña piedra fluorescente que se encontró en un sendero cerca de una playa en Camiers.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo al lunes, cuando un grupo de gendarmes patrullaba la zona en coche. En plena vigilancia, uno de los agentes vio una piedra blanca que brillaba intensamente en la oscuridad. Intrigado, la recogió y la guardó en el bolsillo. Horas después, mientras desayunaba, el objeto se prendió fuego de forma espontánea, provocándole quemaduras.

"La piedra era blanca, pero podría ser rosa o de otro color. En cualquier caso, si alguien encuentra una piedra fluorescente por la noche en la playa, no debe tocarla, sino llamar a los bomberos", advierte un mensaje de alerta que ya circula en redes sociales y ha sido difundido a los puestos de rescate de la región.

El objeto resultó ser un fragmento de fósforo, un material altamente inflamable utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, lo que explica su combustión. El fósforo blanco es un compuesto químico que se enciende al entrar en contacto con el aire y puede alcanzar temperaturas de hasta 1.000ºC. Cuando está sumergido en agua, no representa peligro, pero, al secarse, se vuelve extremadamente volátil.

Tras el incidente, la agente investigó el origen del hallazgo y concluyó que probablemente se trata de un residuo bélico. "Suponemos que es un remanente de esta guerra. Es la primera vez que hacemos un descubrimiento de este tipo aquí. Regresamos al lugar, pero no encontramos nada más", explicó un portavoz de la gendarmería a La Voix du Nord.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el fósforo fue utilizado en la fabricación de bombas incendiarias y otros armamentos. A pesar del tiempo transcurrido desde el conflicto, ocasionalmente aún se descubren restos peligrosos, especialmente en regiones que fueron escenario de enfrentamientos o bombardeos.