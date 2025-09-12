Un técnico de electrodomésticos señala que los ricos están dejando las lavadoras de tambor: "No tiene un gran poder de limpieza"

La lavadora de tambor, popularizada en la década de 2020 por su diseño elegante y su función de secado, está sufriendo un imporante declive, especialmente entre quienes buscan un lavado más delicado para sus prendas. Así lo asegura Lee SEung-hoon, dierctor ejecutivo de Good Day Care, empresa especializada en la reparación de electrodomésticos para marcas como Samsung y LG.

"También uso una lavadora de carga superior", afirma Lee, según The Chosun Daily, en un vídeo publicado la semana pasada en su canal de YouTube, Knowledge Inside, titulado '¿Por qué las lavadoras de tambor solo se venden en el 1% más rico de los barrios más adinerados?'.

El experto señala que las lavadoras de tambor perdieron popularidad tras la eliminación de la función de secado por riesgos de incendio. Si bien todavía ocupan un lugar importante en algunos hogares, las lavadoras de cargas superior están ganando terreno.

Numerosas ventajas

"Las lavadoras modernas de carga superior ahora cuentan con funciones de ebullición, lo que mejora su rendimiento. A pesar del aumento de la capacidad, su tamaño no ha crecido, lo que reduce las limitaciones de espacio. En consecuencia, he oído que muchos están cambiando a estos modelos", asegura. Precisa que la principal ventaja de este electrodoméstico es su potencia de lavado, que permite una limpieza profunda gracias al sistema de rotación de vórtice.

Por el contrario, el tambor utiliza un método de goteo que, si bien más suave, es menos eficaz con suciedad intensa. "El método de lavado de tambor con goteo no tiene un gran poder de limpieza", reconoce, aunque aclara que "una lavadora de tambor es un producto ideal para quienes lavan principalmente en agua fría para proteger vaqueros u otras telas".

El experto también advierte de que las lavadoras de tambor no son eficaces para prendas voluminosas, como mantas o chaquetas fruesas, ya que el diseño requiere mantener parte del tambor vacío: "Para los hogares en los que se lava con frecuencia o en los que hay ropa voluminosa, como edredones y toallas, recomiendo las lavadoras de carga superior".

"Incluso para chaquetas gruesas de plumón de invierno, una secadora de tambor es mejor que una secadora de tambor", añade. "Aunque su poder de limpieza es algo menor, reducen el daño a los tejidos", apostilla.

Por último, Lee destacó el precio más accesible y la facilidad de transporte de las lavadoras de carga superior: "Las lavadoras de tambor son propensas a romperse durante el transporte. Contienen contrapesos pesados en su interior para mantener el equilibrio, lo que a menudo provoca daños durante los traslados".