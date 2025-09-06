Un vecino tropieza con un cubo de dulces y al descubrir qué hay dentro se activa la búsqueda de su rico propietario

Recientemente, en la localidad francesa de Clermont-Ferrand, un vecino halló un cubo que iba a dar mucho que hablar en la ciudad. Según informó a la policía, fue el 27 de agosto cuando encontró un cubo de dulces con tapadera que en el interior incluía cientos de euros en billetes.

Ante este descubrimiento, el hombre informó a la gendarmería, que aseguró que el cubo había estado bajo la custodia del vecino de la ciudad francesa mientras esperaba a que la policía encontrara al dueño. Por su parte, el cuerpo policial inició una búsqueda y una batida por diferentes lugares de la ciudad para encontrar al dueño.

¿El problema? Que tras conocerse la situación y después de que la policía colgara el aviso en un post de Facebook el 1 de septiembre, numerosas personas podrían reclamar como suyo el cubo y el dinero. Pese a ello, la policía consideró que era la mejor opción, ya que en caso de que el legítimo dueño viera el aviso, podría reclamar su "pequeño cubo naranja".

Paralelamente, la fiscalía de Clermont-Ferrand ha abierto una investigación para dilucidar si el dinero del bote es legítimo o proviene del tráfico o blanqueo de algún tipo. Esta teoría se deslizó debido a la alta cantidad de dinero encontrada en el cubo.

Tras el anuncio en redes sociales han sido muchos los comentarios en tono irónico y humorístico por parte de personas anónimas, ya que el anuncio causó tanta expectación como sorpresa.

En cualquier caso, por el momento no se ha encontrado al propietario del cubo, por lo que la búsqueda continúa activa y aunque la policía no se da por vencida, en caso de que ese dinero se considera o demuestre que proviene de actividades ilícitas, parece complicado que salga el responsable o propietario.