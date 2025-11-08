Una joven de 23 años se saca el graduado en Finanzas y la primera propuesta de trabajo cabrea a la familia: "Vivimos en un mundo patas arriba"

Una joven de 23 años de la ciudad de Reims, recién graduada en Finanzas y registrada en France Travail (la agencia pública de empleo francesa), recibió una propuesta laboral que ha causado perplejidad y enfado en su entorno. Según el medio francés Midi Libre, la joven fue contactada para cubrir un puesto temporal de Papá Noel durante las fiestas navideñas, una oferta que su familia consideró totalmente fuera de lugar.

La historia, inicialmente publicada por L’Union y recogida por La Dépêche du Midi, relata que la joven, tras finalizar su máster y comenzar la búsqueda de empleo, se inscribió en la plataforma oficial de empleo. En poco tiempo empezó a recibir diferentes sugerencias de puestos, en su mayoría relacionados con tareas administrativas o de secretariado. Sin embargo, una de ellas llamó especialmente su atención: un contrato temporal de 28 horas semanales, entre el 1 y el 24 de diciembre, para desempeñar el papel de Papá Noel en un centro comercial, con un salario de entre 11,88 y 14,56 euros brutos por hora.

La madre de la joven no ocultó su indignación. “Me parece indignante ofrecer este puesto a una mujer de 23 años, que además mide 1,60 metros y que ha completado cinco años de estudios, no en animación, no… en banca”, declaró al periódico L’Union. Para ella, la oferta resulta una falta de respeto hacia el perfil académico de su hija. Añadió que le parecía “una locura” y que “vivimos en un mundo patas arriba”.

Más allá de la anécdota, la madre quiso subrayar un problema más amplio. “No, no me hace gracia. Mi enfoque, más allá del enfado, es sobre todo concienciar sobre la necesidad de replantearnos el apoyo que se brinda a los jóvenes graduados”, añadió, criticando la falta de adecuación entre los estudios universitarios y las ofertas laborales disponibles.

Por su parte, France Travail respondió que la propuesta no fue realizada manualmente por un orientador, sino que se trató de una recomendación automática generada por algoritmos del sistema. La agencia recordó que estas herramientas sugieren empleos basándose en palabras clave y parámetros estadísticos, sin un análisis personalizado del perfil.