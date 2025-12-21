Una familia tiene 6 hijos cuyos nombres empiezan por la misma letra: "He estado embarazada o amamantando durante 12 años"

Tiene seis hijos, y todos comparten un dato especial: todos sus nombres empiezan por la misma letra, la V. Katri y Ville llevan juntos 20 años, y en 12 años no ha parado de tener hijos. En declaraciones al medio de comunicación finlandés Kotiliesi, la madre de familia asegura que "llevo 12 años embarazada o dando el pecho". Ella misma cuenta como es el día a día de una familia tan numerosa.

Pero, ¿cuáles son los motivos por los que ha decidido tener tantos hijos? En sus declaraciones, ella cuenta que, en un primer momento, había "pocas posibilidades" de que se quedase embarazada. "Estábamos recibiendo tratamientos de infertilidad con nuestro primogénito, y me dijeron que quizá no me quedaría embarazada. He tenido tiempo para pensar que ojalá pudiera tener al menos un hijo", relata. Ahora tiene seis.

Pero ella lo confiesa: siempre ha tenido "una fuerte fiebre" por los bebés, pero tener una familia tan numerosa, "no fue un plan consciente". "Tener o no tener hijos es un asunto tan personal que no creo que sea asunto de nadie más", explica, en referencia a todas aquellas personas que les preguntan por los motivos. "Me intento tomar los comentarios con humor".

Tal y como reza la publicación, la familia vive en la casa de la infancia de Katri. La guardería y la escuela están justo al lado de la casa. Detrás, comienza un pequeño bosque resguardado, donde los niños pueden jugar. Lo único "negativo", los jóvenes no pueden tener sus propias habitaciones. "Cuando tienes una familia numerosa, los niños aprenden desde pequeños a compartir cosas y a tener en cuenta a los demás".

"Es importante para mí poder estar en casa ahora que los niños son pequeños. También es agradable para los mayores tener a su madre aquí esperándoles a que vuelvan del colegio", asegura el ama de casa. "Juntos hacemos los deberes, comemos tentempiés e intercambiamos noticias del día".

Tras el último parto, "se agotó". "He tenido un fuerte tumulto emocional tras cada hijo", explica. No tiene planeado tener un nuevo hijo: "Tuve que admitir que mi cuerpo y mi mente ya no se recuperaban del parto de la misma manera que hace tres años".