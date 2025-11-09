Una joven florista lanza una súplica conmovedora tras un robo en su tienda y un aliado inesperado acude en su ayuda

El pasado Día de Todos los Santos será difícil de olvidar para Juliette, una joven que trabaja como florista en Caudry, en el norte de Francia, y que sufrió un robo del que le va a costar sobreponerse.

Tal y como ha contado ella en una publicación de Facebook, la protagonista ha detallado que ocurrió en su casa, cuando alguien que quiso aprovechar lo que había recaudado con su trabajo para llevárselo.

"Mientras trabajaba ayer, entraron a robar en mi casa y se llevaron toda la recaudación del Día de Todos los Santos", ha razonado, antes de señalar, entre lágrimas, que está siendo difícil de superar.

"Llevamos una semana luchando, trabajando desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche para complaceros, para ofreceros un Día de Todos los Santos increíble, con flores realmente preciosas", ha razonado.

La protagonista ha denunciado que todo ese trabajo se ha quedado en nada por la culpa de "idiotas que no se dan cuenta de que pueden destruir a alguien y, sobre todo, un negocio".

Lo que no esperaba era que alguien iba a reaccionar a su mensaje. Éric Larchevêque, cofundador de una de las principales empresas de criptomonedas de Francia, ha querido sumarse y ha avanzado que hará un pedido tremendo.

"Acabo de contactarla. ¡No está preparada para el pedido que se avecina! Efectivamente, he decidido decorar mi casa con flores. Y mi casa es grande. ¡Apoyo total a los artesanos!", ha detallado.

Después de la solidaridad de cientos de usuarios, la joven ha publicado un nuevo vídeo de agradecimiento por todo el apoyo que estaba recibiendo. "Quiero agradecer a todos esta increíble muestra de generosidad y solidaridad. No esperaba tantos mensajes, comentarios, compartidos, etc. Sepan que todo esto me conmueve profundamente", ha señalado.

"La mejor manera de apoyar mi negocio es mantenerlo abierto, no solo durante una crisis, sino todos los días, y quiero que mi trabajo me dé dinero, no la repercusión de un vídeo", ha añadido.