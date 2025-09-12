Una jubilada de 76 años debe vender su casa por 700.000 euros por una disputa de 30 centímetros

Apenas 30 centímetros se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para dos vecinas en Gran Bretaña, que se han embarcado en un conflicto legal de cinco años, con el coste emocional y económico que ello conlleva. Ahora, una de ellas deberá vender su bungalow para cubrir una deuda judicial de más de 113.000 libras (unos 130.000 euros).

Todo comenzó en 2020, relata el Daily Mail, cuando Pauline Clark, una viuda de 64 años, decidió reemplazar la cerca de madera que separaba su bungalow del de su vecina, Jenny Field, en una tranquila calle sin salida en Hamworthy, Poole (Dorset). Field, de 76 años, alegó que la nueva valla había sido desplazada 30 centímetros dentro de su propiedad y, dos meses después, contrató trabajadores para derribarla y recuperar "su tierra".

Este gesto desató una auténtica batalla legal. Clark denunció a Field por daños, robo y allanamiento en febrero de 2021, y en diciembre de 2022 un juez dictó una sentencia a su favor. Se ordenó a Field pagar 11.800 libras (unos 13.600 euros) por los daños a la valla y al muro de contención, más 2.120 libras (2.400 euros) en costes legales.

Unas impugnaciones muy caras

Pero, lejos de aceptar el fallo, Field impugnó repetidamente la decisión, elevando los costes hasta alcanzar una cifra de seis dígitos. Un juez del Tribunal del Condado de Bournemouth ha dictado ahora una orden de venta sobre la propiedad de Field, valorada en 420.000 libras (más de 480.000 euros). Tendrá tres meses para saldar la deuda o su casa será vendida sin su consentimiento.

"No tengo esa cantidad de dinero. Vendrán agentes inmobiliarios a mi casa para ponerla a la venta por 600.000 libras (casi 700.000 euros) para que tenga dinero para pagar al tribunal. Lo vendo porque tengo que hacerlo y estoy harta de vivir aquí, pero le ofreceré pagarle 1 libra por semana", reconoce la mujer.

El juez de distrito Ross Fentem ha sido tajante: "Esta es una disputa de límites que viene de lejos. [...] No tengo ninguna confianza en que se le pague al demandante lo que se le debe, salvo mediante una orden de venta. [...] Este asunto necesita una solución. Las partes necesitan encontrar una manera de dejar atrás toda esta disputa".

Además, el tribunal ha tenido que emitir una orden de restricción civil contra Field por enviar "cientos, si no miles" de páginas de documentos, lo que ha sido considerado un uso desproporcionado del tiempo judicial. "El volumen de correspondencia es claramente excesivo y puede resultar vejatorio", ha criticado el juez.