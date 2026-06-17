Una lanza a favor del turismo: "Mantener el turismo ha sido la excusa para conseguir que la gente realmente se preocupe por cuidar el medioambiente"

Indonesia es uno de esos lugares capaces de dejar sin palabras a cualquiera. Volcanes, selvas tropicales, arrecifes de coral y algunos de los enclaves más espectaculares del planeta convierten al archipiélago en uno de los grandes destinos turísticos del mundo.

Sin embargo, durante años, esa imagen de paraíso ha convivido con un problema difícil de ignorar: la acumulación de residuos y basura en sus ciudades y muchos de sus entornos naturales.

La gestión de los residuos sigue siendo uno de los grandes desafíos ambientales del país; pero quienes viven y trabajan sobre el terreno aseguran que algo está cambiando, y en gran parte es gracias al turismo.

Según cuenta Sofía, una española que trabaja desde hace más de una década como agente de recuperación forestal y educación ambiental en Indonesia asegura que el cambio en la conciencia ecológica de la población local durante los últimos años ha sido "realmente increíble" y destaca el papel clave que ha jugado el turismo.

"Poco a poco, la conciencia ambiental empieza a abrirse paso en comunidades que hasta hace nada apenas prestaban atención a estas cuestiones", señala la española, quien trabaja en la isla de Flores y se dedica a formar a la población local sobre la importancia de proteger los ecosistemas, la flora y la fauna.

"No tiene nada que ver con lo que era hace seis años"

"Es curioso cómo en uno de los lugares más espectaculares del planeta a nivel de naturaleza tengan tan poca conciencia ambiental", reconoce Sofía. Sin embargo, asegura que la situación actual es muy diferente a la que encontró cuando llegó al país hace más de una década.

"Aún queda mucho por hacer, pero si te fijas, ahora hay mucha menos basura tanto en las ciudades como en los entornos naturales. No tiene nada que ver con lo que era este país hace seis años", explica la española.

La educadora ambiental insiste en que el cambio no ha sido puntual ni aislado. Según cuenta, se trata de una evolución que puede percibirse en distintas regiones del país y que cada vez alcanza a más comunidades. "Yo puedo decir que el cambio que he visto estos últimos años ha sido realmente increíble", afirma.

Sofía también desmonta una idea bastante extendida entre quienes observan el fenómeno desde fuera. "La gente piensa que este cambio solo se está produciendo en Bali o en las zonas más turísticas, pero no es verdad", señala.

"Se empieza por las zonas turísticas porque son las más expuestas, pero poco a poco la conciencia se va extendiendo por todo el país. Basta con que unos cuantos se conciencien para que el aprendizaje termine llegando mucho más lejos", asegura la educadora.

Las críticas de los turistas encendieron las alarmas

Para Sofía, hay un factor que sobresale por encima del resto a la hora de explicar este significativo cambio: el turismo. "La verdad es que el turismo ha ayudado muchísimo. Yo creo que es lo que más efecto ha tenido", sostiene.

"Hace algunos años hubo una temporada en la que las críticas de los turistas empezaron a hacerse virales dentro del propio país. Comentaban que Indonesia les maravillaba, pero que había demasiada basura por todas partes y que eso acababa enturbiando la experiencia", recuerda, destacando que esto marcó un verdadero punto de inflexión.

"Aquellos comentarios tuvieron consecuencias. Algunos turistas incluso decían que el hecho de que hubiese tanta basura les hacía no plantearse volver. Y otros llegaban a recomendar directamente no visitar el país por este motivo. Eso encendió todas las alarmas, tanto a nivel local como gubernamental", añade.

A partir de entonces comenzaron las campañas de limpieza, los programas educativos y una mayor preocupación general por la imagen ambiental de muchos enclaves turísticos dentro del país.

"Las conversaciones con extranjeros han ayudado mucho"

Además de las críticas, Sofía cree que el intercambio cultural generado por el turismo también ha contribuido a acelerar ese cambio de mentalidad. "En Europa tenemos mucha más conciencia de la situación ambiental y de los problemas relacionados con los residuos. Poco a poco eso también va llegando aquí. Y en eso, la mentalidad occidental y las conversaciones con extranjeros han ayudado mucho", explica.

Eso sí, Sofía pide analizar el problema con todos sus matices. "Para ser justos, no todo se debe a los hábitos de la población local. Indonesia está situada en una zona con corrientes marinas muy intensas que arrastran grandes cantidades de basura flotante y hacen que muchos residuos terminen llegando a sus costas", explica la experta. Y contra quienes ven el turismo únicamente como una amenaza para el medioambiente, lanza una reflexión clara: "Aquí mantener el turismo ha sido la excusa perfecta para conseguir que la gente de a pie realmente se preocupe por cuidar el medioambiente".