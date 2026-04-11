Los residentes de Mallorca se organizan para limpiar playas ante el aumento de residuos: "Nos hemos organizado porque la basura nos estaba comiendo"

En distintos puntos de Mallorca, vecinos de toda la vida están dando un paso al frente. Armados con guantes, bolsas y, en algunos casos, incluso equipos de buceo, los residentes de la isla se organizan para limpiar playas y fondos marinos incluso antes de la gran oleada de visitantes que trae consigo la supuesta "temporada alta".

No es una iniciativa puntual, sino una respuesta creciente a un problema que, según aseguran los propios residentes de la isla, va en aumento: la acumulación de residuos ligada a la masificación turística.

Uno de los participantes de esta iniciativa es Marc, un residente de 45 años que vive en Santanyí, uno de los municipios mallorquines que más sufre la masificación turística de la isla.

Marc lleva toda la vida en la isla y ha visto cómo poco a poco el aumento de la masificación turística está deteriorando algunos de los sitios más emblemáticos de la zona, como es el caso de la famosa cala Es Caló des Moro.

Por eso, hace ya años que los residentes de la zona han pasado de disfrutar de su entorno a tener que cuidarlo activamente. "Limpiamos lo que otros ensucian, así es vivir en una isla saturada. Pero es que si no lo cuidamos nosotros, nadie lo hará", lamenta Marc.

Organización colectiva para salvar la isla

Cientos de personas cada día en calas muy por encima de su capacidad, barcos de todo tipo que no dejan de ir y venir (y lanzar las anclas), una posidonia al límite y multitud de residuos en la arena hacen que los parajes naturales más paradisíacos estén en peligro.

Para intentar frenar esta situación, los residentes no han tenido más remedio que ponerse ellos mismos manos a la obra. "La suciedad es constante, sobre todo en temporada, que cada vez es un periodo más y más largo. Estamos en abril y las playas están más sucias que nunca", explica Marc.

Zonas como Son Serra de Marina, Es Barcarès (Alcúdia) o el propio municipio de Santanyí han visto cómo los vecinos se organizan cada vez más. "Nos hemos organizado porque la basura nos estaba comiendo", critica Marc.

Una de las claves de estas iniciativas es que surgen de forma espontánea. "No somos parte de ninguna organización, somos simplemente vecinos. Nos coordinamos por grupos, por redes… y vamos donde hace falta", explica el mallorquín.

El mar también sufre

Y no solo las playas están afectadas. El fondo marino, expone Marc, refleja la misma situación. "Cuando bajamos al agua es incluso peor. Y para nosotros es muy triste verlo, porque nos hemos criado aquí y el mar es parte de nosotros, es lo más valioso que tenemos", explica.

Entre los residuos más comunes aparecen bolsas de plástico, envases y restos desechables. "Plásticos, latas, colillas, compresas… recogemos de todo", afirma Marc, quien asegura que el aumento de visitantes tiene un impacto directo.

Para Marc, la cuestión no es solo recoger basura, sino todo lo que hay detrás. "Esto es una consecuencia clara de la masificación, de la falta de medidas y de control pero, sobre todo, es una muestra de la falta de respeto de muchos visitantes", censura.

Orgullo y cansancio

Marc insiste en que el problema no es individual, sino colectivo. "No se trata de señalar a nadie en concreto, pero está claro que hay una gran falta de conciencia. Muchos ni siquiera son conscientes del impacto que tiene su actitud", critica el residente.

A pesar del esfuerzo, Marc reconoce que hay una mezcla de sentimientos. “Por un lado estás orgulloso de lo que haces, pero por otro te cansa”, admite. La repetición del problema genera frustración: "Es como un bucle que no se rompe".

La educación ambiental, dice, es clave. "Hay que tomar conciencia, y no solo los que vivimos aquí. Hemos llegado a un punto en el que eso simplemente ya no basta", expone el residente.

Las iniciativas vecinales reflejan una forma de entender el territorio. "Esto lo hacemos porque queremos nuestra isla. Pero a la vez todos tenemos nuestros trabajos, nuestras familias… Esto nos supone a todos un esfuerzo que realmente no deberíamos asumir", expone el mallorquín.

La limpieza ciudadana, critica, no debería ser la solución principal. "Está bien ayudar, pero no puede depender de eso", advierte Marc. "Si hemos llegado a este punto, es porque algo no está funcionando", concluye.