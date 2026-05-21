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Científicos alertan del impacto de Instagram en la fauna salvaje: animales huyendo, rutas colapsadas y turistas en busca de la foto perfecta
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Científicos alertan del impacto de Instagram en la fauna salvaje: animales huyendo, rutas colapsadas y turistas en busca de la foto perfecta

Cuando la naturaleza se convierte en contenido.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Un turista, haciendo fotos en la naturaleza.
Un turista, haciendo fotos en la naturaleza.Getty Images

Las redes sociales han cambiado por completo la manera de viajar. Muchos destinos naturales ya no se descubren a través de guías o recomendaciones locales, sino mediante vídeos virales, fotografías espectaculares y publicaciones que hablan de experiencias inigualables. 

El problema es que esa exposición masiva tiene muchas veces graves consecuencias negativas sobre entornos extremadamente frágiles. En los últimos años, científicos, expertos ambientales y organizaciones llevan alertando de un fenómeno cada vez más visible: turistas invadiendo espacios sensibles solo para conseguir una imagen perfecta. 

Lo que antes eran rincones relativamente protegidos ahora reciben oleadas constantes de visitantes impulsados por algoritmos y tendencias virales. Y el impacto ya no afecta únicamente al paisaje. También está alterando el comportamiento de especies animales que llevan miles de años utilizando las mismas rutas migratorias y espacios naturales.

"Algunos animales saltaron por los acantilados presa del pánico"

Un reportaje publicado por Country Life ha puesto el foco sobre cómo Instagram y el turismo viral están afectando directamente a la fauna salvaje y a algunos de los paisajes naturales más sensibles del planeta.

El artículo recoge testimonios especialmente impactantes sobre animales huyendo aterrorizados ante la presencia masiva de personas. Por ejemplo el del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, donde una impactante imagen circuló por redes sociales este julio.

En concreto, la escena se dio cuando algunos vehículos de safari bloquearon un importante punto de cruce de ñus en Kogatende. "Las manadas se vieron obligadas a dispersarse. Algunas corrieron hacia los acantilados y saltaron presas del pánico", apunta el artículo.

"Otras intentaron rutas alternativas, pero no son los senderos naturales que han seguido durante miles de años", continúa, dejando una imagen que resume hasta qué punto la presión humana está modificando dinámicas naturales profundamente arraigadas. Y el detonante, según denuncian los expertos, tiene mucho que ver con el efecto llamada de las redes sociales.

La naturaleza convertida en escenario

El problema no es únicamente el aumento de visitantes, sino la forma en la que muchos espacios naturales están siendo consumidos. Algunos turistas abandonan senderos oficiales, invaden áreas protegidas o se acercan peligrosamente a animales salvajes únicamente para conseguir una fotografía más espectacular. Y cuanto más viral se vuelve un lugar, más personas intentan replicar exactamente la misma imagen. Instagram, TikTok y otras plataformas han transformado paisajes remotos en escenarios reconocibles globalmente.

Eso ha ocasionado que lugares antes difíciles de encontrar aparezcan ahora geolocalizados, viralizados y reproducidos millones de veces, lo cual genera una presión enorme sobre entornos que no están preparados para absorber semejante exposición.

El impacto sobre los animales

Uno de los aspectos más preocupantes es el efecto sobre la fauna salvaje. Muchas especies reaccionan al aumento de presencia humana alterando rutas migratorias, hábitos de alimentación o zonas de descanso; y eso rompe equilibrios ecológicos construidos durante generaciones.

Incluso en algunos casos, según comentan los expertos, el estrés generado por la masificación turística de un lugar puede tener consecuencias graves para la supervivencia de determinadas poblaciones de animales.

Una muestra clara y evidente de lo que ya está ocurriendo es cómo algunos animales han dejado de utilizar rutas históricas debido a la constante presencia de turistas y fotógrafos. Una situación que puede conllevar un problema a largo plazo que, además, se agrava porque muchos visitantes ni siquiera son conscientes del daño que provocan.

El precio de la foto perfecta

Lo más contradictorio de todo es que muchas personas viajan precisamente buscando conexión con la naturaleza. Quieren silencio, autenticidad y paisajes salvajes.

Pero cuando millones de personas persiguen simultáneamente esa misma experiencia, al final terminan destruyendo parte de aquello que buscaban encontrar. Espacios naturales acaban convertidos en destinos de consumo rápido que funcionan casi como decorados obligatorios para publicar contenido online.

Y eso también cambia la forma de relacionarse con el entorno. Ya no se trata solo de observar un paisaje o vivir una experiencia, sino de demostrar públicamente que se ha estado allí.

Pérdida de aventura y de capacidad de sorpresa

Cuando millones de personas van a un sitio en busca de la misma experiencia, el impacto acumulado puede ser enorme para ecosistemas frágiles o para la vida cotidiana de los residentes de la zona.

Pero también acaba afectando a la experiencia del viajero, ya que el hecho de verlo todo antes en internet o en redes sociales también genera que se esté perdiendo la sensación de aventura real y la capacidad de sorprenderse.

Cuando los paisajes acaban convertidos en contenido repetido hasta el infinito, el descubrimiento desaparece. La naturaleza deja de ser naturaleza y empieza a funcionar como un plató al servicio de las redes.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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