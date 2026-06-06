Las redes sociales ya no conectan personas, solo conectan tendencias: "La gente ya es consciente de la huella que deja en las plataformas"

Las redes sociales llevan más de una década formando parte de nuestra rutina. Nos acompañan al despertar, durante los trayectos al trabajo o mientras descansamos en el sofá al final del día. Nacieron como espacios para compartir momentos y mantenerse en contacto con familiares, pero su evolución ha transformado por completo la experiencia. Ahora, las plataformas parecen diseñadas para conectar a los usuarios con contenidos, tendencias y algoritmos cada vez más precisos.

Este cambio no solo ha modificado la forma en que consumimos contenido, sino también la manera en que participamos en las propias plataformas. Cada vez son más los usuarios que observan sin publicar, consumen sin interactuar y prefieren mantenerse en un segundo plano. Mientras los algoritmos priorizan vídeos virales, creadores de contenido y recomendaciones personalizadas, las publicaciones de amigos y familiares han ido perdiendo protagonismo.

En el Reino Unido, Ofcom ha detectado que solo el 49% de los usuarios adultos de redes sociales publica, comparte o comenta de forma activa, frente al 61% de 2024. En este nuevo escenario, las redes sociales parecen menos una conversación entre personas y más un escaparate infinito diseñado para captar nuestra atención. Y muchos ya son conscientes del precio que pagan por ello: cada clic, cada búsqueda y cada interacción dejan una huella digital difícil de borrar.

Redes sociales Getty Images

Hablamos menos y observamos más

Por ello, la preocupación por dejar huella digital también es más alta que el año pasado. "Los usuarios se han vuelto más conscientes de que las huellas que dejan permanecen para siempre, y algunos ya no desean mantener relaciones superficiales en estas plataformas", explica Vanessa Lalo, psicológica clínica especializada en comportamiento online, en declaraciones recogidas por la BBC. “Otros no quieren exponerse a las críticas que pueden surgir al publicar, ni sentir que sus publicaciones parecerán de baja calidad junto a todo el contenido profesional”, añade.

Ese cambio no es casual, sino que las plataformas han afinado un sistema que premia el consumo pasivo: cuanto más tiempo pasa el usuario deslizando el dedo, más datos genera y más fácil resulta monetizar su atención. Meta, por ejemplo, ha explicado que sus recomendaciones se apoyan cada vez más en la actividad de los usuarios y, desde finales de 2025, también en sus interacciones con sus funciones de inteligencia artificial, para personalizar tanto contenidos como anuncios.

De esta forma, el llamado feed ya no funciona tanto como una lista de amigos, sino como una sala infinita de descubrimiento. Las plataformas empujan vídeos, cuentas y temas que el usuario no sigue, porque ese formato mantiene mejor la permanencia y alimenta un negocio que sigue dependiendo, sobre todo, de la publicidad. Lo que antes era una herramienta para relacionarse se ha convertido, cada vez más, en un sistema diseñado para captar atención y generar consumo constante de contenido.

La conclusión es clara: las redes nacieron para conectar personas, pero ahora conectan, sobre todo, tendencias, intereses y anunciantes. El usuario sigue dentro, aunque muchas veces ya no participe; ahora tan solo mira, consume y rara vez deja huella. Las redes siguen formando parte de nuestras vidas, pero ya no se utilizan como antes: cada vez hablamos menos y observamos más.