El mayor estudio sobre el bloqueo del móvil dicta sentencia: el uso de pantalla cae un 30% y sube el bienestar a largo plazo, pero las notas no mejoran

Los menores de edad en España pasan cuatro horas al día frente a las pantallas y unas dos horas de media en TikTok, según el estudio anual de Qustodio. Este aumento del uso de redes sociales y de teléfonos móviles ha llevado a que muchas escuelas y centros educativos comiencen a prohibir el acceso a estos dispositivos a sus alumnos, con el objetivo de aumentar el rendimiento académico, así como para intentar frenar el acoso escolar.

Sin embargo, una investigación reciente, realizada en más de 40.000 escuelas, ha llegado a la conclusión de que este tipo de medida no conlleva unos beneficios tan notables. Y es que, si bien es cierto que la norma ayudó a que los menores redujesen el tiempo que pasaban con ellos, hubo "pocas evidencias" de que ayudase contra el acoso cibernético o a mejorar la asistencia o atención en clase.

De hecho, durante el primer año de la prohibición, el número de suspensos aumentó en un 16% y el bienestar de los estudiantes se redujo, según describieron los investigadores del estudio. A pesar de ello, con el paso del tiempo, los estudiantes sí que encontraron alguna mejoría en su bienestar.

La investigación se realizó con datos recopilados por Yondr, datos de GPS, encuestas realizadas a estudiantes y profesores, calificaciones de los alumnos y con informes de disciplina. Uno de los cambios que notaron los investigadores fue que durante los recreos los niños hablaban más entre ellos. "Hay mucho más ruido, pero es un ruido agradable", señaló uno de los subdirectores de las escuelas que participaron en el estudio.

"En conjunto, estos resultados indican que la adopción de Yondr reduce significativamente el uso del teléfono en las escuelas, incluso si la aplicación de la normativa puede ser imperfecta y la magnitud exacta de la reducción no se puede determinar directamente a partir de una sola medida", concluyeron los investigadores.

Según un estudio coordinado por la Universidad de Santiago publicado el pasado mes de noviembre y basado en más de 4.500 encuestas, tres de cada cuatro profesores españoles creen que es alto o muy alto el cumplimiento de la prohibición de los móviles en su centro educativo.