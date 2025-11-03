Una pareja con hijo se monta una vivienda extraordinaria con dos contenedores chinos: “El terreno costó más”

La historia de Bert, Evi y su hijo Georges está llamando la atención en toda Europa. Según el medio alemán Focus, esta familia belga decidió dar un giro radical a su vida: cambiar una casa convencional por una vivienda mucho más pequeña, construida con contenedores marítimos reciclados, y ganar así algo que valoran mucho más: espacio al aire libre y contacto con la naturaleza.

En 2012 habían comprado una casa tradicional, pero pronto se dieron cuenta de que querían justo lo contrario de lo que el mercado ofrecía: menos metros cuadrados de vivienda y más jardín. “Durante dos años buscamos en portales inmobiliarios a diario, sin éxito. Justo cuando empezábamos a cansarnos un poco, esta propiedad apareció en un anuncio publicitario en una página web”, explican al diario belga Het Laatste Nieuws, citado por Focus.

Pagaron 225.000 euros por un terreno de 3.123 metros cuadrados en una zona tranquila de Bélgica. Allí levantaron su peculiar hogar: una casa autosuficiente energéticamente, construida con dos contenedores marítimos de origen chino. El coste total de la vivienda fue de 167.000 euros, menos que el precio del propio terreno. Gran parte del gasto, señalan, se destinó a la preparación del solar y las conexiones de agua y electricidad.

Ventanas donde antes había abolladuras

Los contenedores, que habían completado ya su vida útil en el transporte marítimo, presentaban abolladuras y marcas del viaje. La familia decidió aprovecharlas para instalar amplias ventanas, transformando lo que antes eran defectos en parte del diseño. “En realidad, es como un apartamento normal”, aseguran.

La vivienda, de 62 metros cuadrados, combina sostenibilidad y funcionalidad: cuenta con un sistema de energía solar, aislamiento térmico reforzado y materiales reciclados. “Esto ha mejorado muchísimo nuestra calidad de vida. Comemos nuestras propias verduras, frutas y huevos, tenemos animales y vemos cómo cambia la naturaleza con cada estación”, explican satisfechos.

Un modelo que gana popularidad

El fenómeno de las casas hechas con contenedores marítimos no es nuevo, pero se está extendiendo rápidamente por Europa debido a su bajo coste, rapidez de construcción y eficiencia energética. Además, es una opción ecológica que reduce el uso de materiales de alto impacto ambiental.

El empresario italiano Vincenzo Russi, especializado en este tipo de construcciones, explica que los contenedores están hechos de acero Corten, un material “prácticamente inmune a la corrosión atmosférica”. Según Russi, “al reciclarlos, se puede ahorrar hasta el 90 % del hormigón armado utilizado en un edificio tradicional”.

En tiempos de viviendas cada vez más caras, esta familia belga demuestra que vivir mejor no siempre significa vivir más grande. Su pequeño hogar modular se ha convertido en un símbolo de cómo la creatividad y la sostenibilidad pueden transformar el concepto de vivienda moderna.