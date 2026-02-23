Una pareja de jubilados lleva 40 años en el mismo camping y los echan porque su caravana no es lo bastante lujosa: "Nos fuimos llorando"

Una pareja de jubilados disfruta de un momento de relax junto a su autocaravana

El gran destino de places del matrimonio Alain y Dominique se vio truncado del peor modo. Esta pareja de jubilados franceses, habituales de la autocaravana, tuvieron que abandonar su camping hace días. Lo hicieron entre lágrimas y tras descubrir que 40 años después ya no son bienvenidos del que ha sido 'su' espacio.

Este camping está situado en la comuna de Cublize, situada en el departamento del Ródano y cercano a Lyon, al este del país. De allí fueron expulsados el 28 de enero luego de recibir la noticia de que su contrato no iba a renovarse.

Como explica el diario local Le Progrès, Alain y Dominique comenzaron a frecuentar este espacio de acampada allá por 1982. Fue prácticamente un amor a primera vista que se fue incrementando con el paso de los años.

El matrimonio de jubilados recuerda que en 1982 "vinimos de vacaciones con los niños durante tres semanas". "Regresamos en el verano del 83, luego durante cuatro semanas en el verano del 84, y desde 1985 nos hicimos abonos de temporada", como detallaba el marido a los periodistas

Su unión con el camping ha sido tal que no es que repitiesen escenario, es que repetían hasta localización concreta dentro de la zona de acampada. Con su autocaravana comprada en 2011 por 9.000 euros, detallan ambos, han pasado años y años aparcados junto al lago, un rinconcito a una hora de su casa.

Allí han compartido de todo con el resto de residentes y usuarios. Comidas, historias, hasta torneos de petanca, recoge La Dépêche. Este diario francés se hace eco de la queja de Alain y Dominique.

Los dos denuncian que fue a finales de diciembre cuando recibieron la certificación de que no les renovarían. La dirección del camping les solicitó que retiraran la autocaravana con límite el 15 de abril bajo el argumento de que ya no cumplía con los estándares residenciales del espacio.

No son los únicos afectados, porque hay al menos otros cuatro propietarios en situación similar, pero Alain y Dominique sí son los más conocidos de entre ellos. "Podrían habernos avisado y habernos dado un año más", confiensan con evidente pesar y dolidos por la falta de comunicación con la nueva dirección.

Los responsables sí han hablado con Le Progrès. En palabras del gerente del camping Lac des Sapins, deben cumplir con los requisitos de un enclave clasificado como 4 estrellas.

"Esto impone estándares y, a ojos de la gente, eso es calidad. Una casa móvil de 30 años no puede estar aquí [...]. La reacción del sr. y la sra. Torres es la tristeza de pasar página, lo entiendo", reconoce. Ellos mismos admiten que se fueron "llorando".

Para Alain y Dominique, el adiós a 'su' espacio duele, aunque se han llevado el cariño de los vecinos. Sin posible comprador para su vieja autocaravana, optaron por revenderla al propio camping, En apoyo, los comerciantes de Cublize les entregaron numerosas notas de ánimo, que prometen llevar con ellos en sus próximas vacaciones. De momento, buscan destino y apuntan a España como posible opción.