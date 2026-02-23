Esperanza Aguirre pide una moción de censura para "echar" a Sánchez: el candidato que propone Javier Aroca es imposible de imaginar

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido este lunes la necesidad de una nueva moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en el programa Cafè d'ides, de La2Cat.

"A lo mejor lo que teníamos que hacer es proponer a un candidato que fuera aceptable, que no fuera a lo mejor Feijóo, y que ese candidato su programa solamente fuera convocar elecciones", ha deslizado la ex líder del PP madrileño.

Asimismo, ha insistido en que Pedro Sánchez debe salir "cuanto antes" de la Moncloa. Unas declaraciones que vuelven a constatar la urgencia que tiene el PP por acabar con este Gobierno.

El analista Javier Aroca ha respondido a las declaraciones de Esperanza Aguirre. Lo ha ha hecho en Malas lenguas, el programa que presenta Jesús Cintora en TVE. "Primero, es la confesión de que el PP no tiene apoyo suficiente para una moción de censura", ha asegurado Aroca.

"Una solución muy poco original"

En esta línea, ha asegurado que la solución que propone Aguirre es "muy poco original". Y para argumentarlo ha recordado que Pedro Sánchez ya tuvo que enfrentarse a otra moción de censura en marzo de 2023.

En aquella ocasión fue Vox quien lideró la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y su candidato alternativo fue el ex dirigente del PCE Ramón Tamames. Javier Aroca se ha encargado de recordarlo a colación de la propuesta de Esperanza Aguirre.

"Buscar otro Tamames... Tamames solo hay uno y buscar más Tamames yo creo que es muy complicado", ha afirmado en Malas lenguas. No obstante, ha dicho que "a lo mejor" Esperanza Aguirre encuentra a un "Tamames".

"Se me está ocurriendo hasta Felipe González", ha bromeado Javier Aroca, quien ha reiterado su propuesta en varias ocasiones ante la incredulidad del resto de colaboradores del programa.

¿Por qué no? Presentado por el PP. No lo va a presentar Junts... si dicen lo mismo más o menos", ha asegurado el tertuliano, que ha dejado claro así su disconformidad con las críticas de Felipe González al Gobierno y a de Pedro Sánchez.