Mario Vaquerizo, tajante sobre su matrimonio con Alaska: "Prefiero que me digan 'maricón' a que me llamen fascista"
Sale al paso de los rumores sobre su sexualidad.
Mario Vaquerizo ha estado este lunes en Y ahora Sonsoles, donde ha hecho un repaso a su vida personal y profesional. Pero si un tema ha centrado la conversación ha sido su relación con Alaska.
El cantante de las Nancys Rubias ha salido al paso sobre todos los rumores que circulan sobre él, especialmente el que se refiere a su posible homosexualidad. Quienes apuntan hacia esta posibilidad creen que su matrimonio con la artista mexicana es de "conveniencia".
Durante la entrevista en Antena 3, Vaquerizo ha recordado que lleva más de 25 años casado con Alaska. Asimismo, ha asegurado no darle importancia a estos rumores, pero ha aclarado que le molesta enormemente como este rumor afecta a Alaska.
"A la que están infravalorando es a mi mujer. ¿Qué es, una muñeca? ¿Nos hacemos trenzas?", ha preguntado Mario Vaquerizo, reconociendo que ha reconocido que al principio sí le hacían gracia los comentarios sobre su sexualidad.
"La pluma no es patrimonio exclusivo del gay"
Ahondando en esta cuestión, el artista ha afirmado que ha llegado a decir que es "maricón", asegurando que tiene "una actitud muy maricona ante la vida y no me importa".
"Tengo una forma muy mariquita de mostrarme y el mariquita tampoco tiene que ser femenino. Hay muchos homosexuales que no tienen pluma y yo tengo mucha pluma. Es que la pluma no es patrimonio exclusivo del gay", ha defendido Vaquerizo.
"Decir que mi matrimonio con Alaska es una 'convivencia', se ha convertido en un tópico. Yo no soy actor, soy comediante", ha afirmado el cantante de las Nancys Rubias, señalando que habría sido incapaz de mantener "una obra de teatro" durante los 25 años que dura su matrimonio.
Al hilo de esto, el marido de Alaska ha sido muy rotundo: "Prefiero que me digan 'maricón', a que me llamen 'fascista' o 'intolerante', 'maltratador' o 'hijo de puta". Y para zanjar esta cuestión, ha asegurado que a sus padres ha tenido que "educarlos" para que le entiendan.