Una pareja salva el autocine más antiguo del mundo en una aventura digna de una peli de romance y aventuras

Un romance digno de la gran pantalla. Una pareja del estado de Pensilvania (EEUU) se ha hecho con el autocine más antiguo del mundo, inaugurado en 1934, con el objetivo de preservarlo, promocionarlo y hacer negocio. Ellos mismos tuvieron una de sus primeras citas en este lugar, y a los dos años, se comprometieron.

En declaraciones recogidas por el medio estadounidense Penn Live, la pareja explica que su intención inicial era abrir un nuevo autocine, pero se presentó la oportunidad de comprar el Shankweiler's y "no lo dudaron". "Se encendió la bombilla", aseguran. "¿Por qué pasamos tanto tiempo tratando de construir uno cuando hay uno literalmente en la calle de nuestra casa que está a la venta y es de los más históricos y populares?", recuerdan.

El marido, Matt McClanahan, de 35 años, relata que lleva visitando estos autocines desde que era niño, no como su mujer, que lo visitó por primera vez en 2018. A pesar de los riesgos, finalmente, se aventuraron a comprar el negocio gracias a la obtención un préstamo de un millón de dólares en 2022. Afortunadamente, están convencidos de que "ha merecido la pena". "En términos de inversión, gastos mensuales y deudas, es lo más grande que he hecho en la vida", asegura el estadounidense. "Todavía se siente surrealista cuando lo pienso", añade.

De acuerdo a la información difundida, en el negocio se llevan a cabo muchas ideas y propuestas originales. Celebran eventos especiales, como el estreno de la popular Wicked, o la proyección de El Diario de Noa. Además, el autocine está abierto los siete días de la semana y las entradas cuestan 9 dólares (7,5 euros) para niños, y 13 dólares (11 euros) para adultos.

Uno de los grandes espectadores del cine, Ken Querio, ha querido agradecer personalmente y públicamente la recuperación del autocine. Tiene 52 años, es vecino de la localidad y es cliente desde que es adolescente. "Es maravilloso tener un lugar de la vieja escuela y antiguo como este en funcionamiento".