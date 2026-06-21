El calor extremo deja 25 atendidos por golpes de calor en Euskadi mientras los termómetros superan los 41 grados... y la ola seguirá

La ola de calor afecta a gran parte de España, pero la peor parte se la lleva el norte, menos acostumbrado a estas temperaturas.

España arde literalmente por los incendios, y figuradamente por la primera intensa ola de calor que afecta a buena parte de España, sobre todo al norte, donde ha dejado este domingo un balance de 25 personas atendidas por problemas relacionados con las altas temperaturas en Euskadi, según ha informado el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

Todos los casos han sido leves, aunque 17 afectados necesitaron ser trasladados en ambulancia a centros sanitarios para recibir atención médica. La mayor parte de las intervenciones se registraron en Bizkaia, con 21 casos, mientras que los 4 restantes correspondieron a Gipuzkoa.

La comunidad autónoma permanece bajo alerta naranja por calor, en una jornada marcada por registros históricos que han superado los 41 grados en varios puntos del territorio.

Más de 41 grados en varios municipios

Las temperaturas alcanzaron valores excepcionales durante la jornada. Según los datos disponibles, Sodupe (Bizkaia) registró una máxima de 41,6 grados, mientras que Llodio (Álava) alcanzó 41,5 grados, situándose entre los puntos más calurosos del País Vasco.

Estos registros se enmarcan en un episodio de calor muy intenso que está afectando a buena parte de España y que mantiene activados distintos avisos meteorológicos.

La ola de calor también presiona a los servicios públicos

El episodio no solo está teniendo consecuencias sobre la salud de la población, sino también sobre el funcionamiento de algunos servicios esenciales. Organizaciones sindicales como UGT han denunciado temperaturas superiores a los 35 grados en determinados centros sanitarios, reclamando medidas para mejorar las condiciones térmicas en los edificios públicos.

Al mismo tiempo, urbanistas y especialistas en medio ambiente insisten en la necesidad de adaptar las ciudades al aumento de estos episodios mediante más zonas verdes, arbolado, espacios con agua y cubiertas vegetales que ayuden a reducir el efecto de isla de calor.

El calor extremo continuará en otras comunidades

Las previsiones apuntan a que el episodio persistirá este lunes en buena parte del país. En Castilla-La Mancha se esperan nuevamente máximas superiores a los 40 grados, especialmente en el valle del Tajo, mientras que otras zonas del interior peninsular seguirán registrando temperaturas muy elevadas.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé noches tropicales e incluso tórridas en varios municipios, con mínimas cercanas o superiores a los 30 grados durante la madrugada, lo que dificultará el descanso y aumentará el riesgo para los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

Previsión para los próximos días: el "infierno" continúa

Esto no va a ir a mejor, más bien lo contrario: la previsión más reciente apunta a un episodio de calor intenso en España con altas temperaturas al menos durante los próximos días, y la AEMET mantiene aviso especial por ola de calor.

Se esperan temperaturas anormalmente cálidas en gran parte de la Península, especialmente en el centro, sur y noreste, con posibles máximas por encima de 40 grados en valles del interior y zonas del sur.

Además, las temidas noches tropicales, con mínimas que no bajan de 20 grados en amplias zonas urbanas y costeras.

La parte más castigada por el calor es el interior peninsular, con especial incidencia en depresiones y valles del sur y noreste. Canarias también aparece con valores muy altos y noches tórridas en algunas localidades.

No olvidar, para combatir esta ola, evitar actividad física al mediodía y primeras horas de la tarde, hidratarse más de lo habitual, cerrar persianas y ventilar de noche, y prestar atención a mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.