La Aemet avisa de la tercera ola de calor del verano: estas son las zonas donde los termómetros podrían superar los 45 ºC

El jueves será la jornada más extrema, con máximas que podrían superar los 45 ºC en puntos del sur y sureste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la llegada de la tercera ola de calor del verano, un episodio que dejará temperaturas excepcionalmente altas en buena parte de España y que podría llevar los termómetros por encima de los 45 ºC en algunos puntos de la Península.

Según la previsión del organismo, la ola de calor comenzará oficialmente el martes 21 de julio y, al menos por el momento, se prolongará hasta el jueves 23. La combinación de una masa de aire muy cálida y seca con la presencia de altas presiones provocará varios días consecutivos de calor intenso, tanto durante el día como por la noche.

La Aemet advierte además de que el episodio llegará acompañado de noches tropicales o incluso tórridas en numerosas zonas, lo que dificultará el descanso y aumentará el riesgo para la salud de los colectivos más vulnerables.

Las zonas donde hará más calor

El episodio afectará especialmente al tercio suroriental peninsular, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles de los Pirineos y el interior de Mallorca.

En estas áreas podrán alcanzarse temperaturas extraordinarias durante la segunda mitad de la semana. La subida del mercurio ya ha comenzado este fin de semana y continuará de forma progresiva durante los próximos días.

Este domingo los mayores ascensos se registrarán en la mitad oriental y el norte peninsular, mientras que el lunes las temperaturas seguirán aumentando en el valle del Ebro, el noreste, el sureste y el interior de Mallorca.

Aunque esa jornada todavía no forma parte oficialmente de la ola de calor, la Aemet reconoce que podría acabar incorporándose si las próximas actualizaciones mantienen la evolución prevista.

El jueves será el día más extremo

El martes, primer día oficial del episodio, ya se alcanzarán entre 41 y 43 ºC en puntos del interior del sureste peninsular, con máximas que podrán superar localmente los 44 ºC.

El miércoles continuará el ascenso térmico, especialmente en el cuadrante suroccidental, con valores de entre 40 y 42 ºC en el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y otras zonas del interior, mientras que el sureste volverá a situarse por encima de los 43 ºC.

Pero será el jueves cuando llegue el momento más crítico. La Aemet prevé:

42-44 ºC en el interior del tercio sureste , con máximas que podrían superar los 45 ºC de forma puntual.

, con máximas que podrían superar los 45 ºC de forma puntual. 41-43 ºC en el valle del Guadalquivir , la cuenca del Genil y sierras próximas.

, la cuenca del Genil y sierras próximas. 40-42 ºC en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

y las depresiones del nordeste. 39-41 ºC en el este de Castilla-La Mancha .

. 37-39 ºC en el interior de Mallorca.

Riesgo importante para la salud y peligro extremo de incendios

La Aemet alerta de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para personas mayores, niños, pacientes con enfermedades cardiovasculares y quienes trabajen o practiquen deporte al aire libre.

El organismo recomienda evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y reducir la actividad física intensa.

Al mismo tiempo, el riesgo de incendios forestales aumentará hasta alcanzar niveles extremos en numerosas zonas del país. A ello se sumará la posible aparición de tormentas secas de evolución en áreas montañosas, un fenómeno que puede favorecer el inicio de nuevos fuegos.