Seguirá el calor extremo en España: estas son las zonas donde se rozarán los 45 grados y la AEMET ya vigila una posible nueva ola de calor

Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Baleares estarán entre las zonas más afectadas, mientras que el norte peninsular seguirá registrando tormentas aisladas durante los primeros días.

El intenso calor vuelve a ganar terreno en España. Tras un ligero respiro durante el fin de semana en algunas regiones, la próxima semana llegará acompañada de un nuevo ascenso de las temperaturas que disparará los termómetros en el este peninsular y Baleares.

Los modelos meteorológicos apuntan a que se superarán los 40 grados en numerosas zonas del interior mediterráneo y no se descarta que el episodio termine siendo catalogado como una nueva ola de calor.

La previsión del meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas, anticipa que el ambiente más sofocante se concentrará entre el martes y el domingo, con máximas cercanas a 45 ºC en el interior de la Región de Murcia y noches en las que será difícil bajar de los 25 ºC en muchas localidades.

Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología continúa siguiendo la evolución de la situación ante la persistencia de temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año.

El martes comenzará el episodio más extremo

Será a partir del lunes cuando el calor empiece a intensificarse claramente sobre la mitad oriental de la Península y Baleares.

Ese día todavía podrán registrarse chubascos tormentosos en Galicia y las comunidades cantábricas, pero el ambiente será cada vez más estable en el resto del país. Las temperaturas bajarán ligeramente en el cuadrante nordeste, aunque subirán en Baleares y la Comunidad Valenciana.

El cambio más importante llegará el martes. Una masa de aire muy cálido favorecerá un nuevo ascenso térmico que afectará especialmente al arco mediterráneo. Además, la llegada de calima empeorará la sensación de bochorno en muchas zonas.

Las previsiones indican que se superarán los 40 ºC en áreas del interior de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y otros puntos del litoral mediterráneo, así como en Baleares.

A ello se sumarán unas temperaturas nocturnas muy elevadas, con mínimas por encima de los 20 ºC en gran parte del país y superiores incluso a los 25 ºC en algunos puntos del Mediterráneo, lo que dará lugar a noches ecuatoriales especialmente difíciles para el descanso.

Murcia podría rozar los 45 grados

El miércoles continuará la estabilidad atmosférica y el calor seguirá aumentando. Solo se esperan algunas tormentas aisladas durante la tarde en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y áreas montañosas del sureste peninsular.

Según la previsión de Meteored, será durante esa jornada cuando se alcancen algunos de los valores más altos del episodio. En el interior de la Región de Murcia, los termómetros podrían rondar los 45 ºC, una cifra excepcional que situaría a esta zona entre las más calurosas de Europa.

Sin cambios hasta el final de la semana

Los modelos meteorológicos no anticipan grandes variaciones durante la segunda mitad de la semana. El jueves continuará el predominio del tiempo estable por la presencia del anticiclón, aunque la entrada de vientos de poniente favorecerá algunas tormentas en Galicia, Asturias y zonas montañosas del este peninsular.

El viernes persistirá el calor muy intenso en la mitad oriental y Baleares. Solo el área cantábrica y el norte de Canarias quedarán relativamente al margen de las temperaturas extremas.

Durante el fin de semana del 18 y 19 de julio, el tiempo seguirá siendo plenamente veraniego. El anticiclón mantendrá la estabilidad atmosférica y las temperaturas volverán a repuntar también en el norte peninsular, extendiendo el calor intenso a prácticamente todo el país.

Si finalmente se mantienen estas previsiones durante los próximos días, España podría afrontar un nuevo episodio de calor extremo con características propias de una ola de calor, aunque su declaración oficial dependerá de que se cumplan los criterios establecidos por la AEMET relativos a intensidad, extensión geográfica y duración del episodio.