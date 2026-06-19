La Aemet confirma cómo será la ola de calor: temperaturas de hasta 44ºC y avisos naranjas en estas zonas

Este fin de semana empieza el verano astronómico y lo notarás especialmente en las altas temperaturas. La Aemet advierte de la llegada de la primera ola de calor, que será muy intensa. En algunos puntos de la península se van a superar los 40ºC y habrá avisos amarillos y naranjas en multitud de zonas.

"A partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, que será mucho más marcado el domingo 21 en Galicia y Cantábrico, debido a la situación de sur", avisa la Aemet. Durante esta jornada se superarán los 38ºC en los valles interiores, sin descartar los 40ºC en la zona oriental.

El domingo va a continuar este episodio, con temperaturas de 40ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Precisamente en el Guadalquivir se podrían alcanzar los 42ºC, aunque con "baja probabilidad", según la Aemet.

La jornada del lunes también va a ser muy calurosa. La temperatura experimentará ligeros ascensos respecto al domingo, especialmente en el tercio noreste, excepto en el cantábrico. Además, se alcanzarán los 39-40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42ºC.

Para el lunes "se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, hasta 36-38ºC; en La Mancha e interiores del sureste peninsular, en torno a 38-40ºC, y en el interior de Mallorca, 34-36ºC", predice la Aemet.

A partir del martes 23 aumenta la incertidumbre debido a la posición de una DANA, aunque la Aemet no descarta que se alcancen los 44ºC en puntos localizados del valle del Guadiana y Guadalquivir.

Avisos amarillos y naranjas en estas zonas

La Aemet ha activado avisos amarillos y naranjas en las zonas en las que se esperan temperaturas más altas, aunque también hay avisos por tormenta, fuertes rachas de viento y granizo.

Para la jornada de hoy hay aviso naranja en el Valle del Guadalquivir de Jaén por temperaturas que pueden superar los 40ºC. También se han activado en las campiñas sevillana y cordobesa, en gran parte de Extremadura, en el Valle del Tajo, Ciudad Real y Toledo por el mismo motivo. Además, hay aviso amarillo por tormentas en el área metropolitana de Madrid y el Henares. Por la tarde se esperan rachas de viento intensas y tormentas con granizo.

El sábado hay avisos naranjas en el Valle del Guadalquivir, la campiña cordobesa y la rivera del Ebro por temperaturas superiores a los 40ºC. Gran parte del interior peninsular permanecerá en aviso amarillo por calor o tormentas. Lo mismo sucederá el domingo.

Conviene permanecer atento a las actualizaciones de la Aemet para conocer de primera mano si la situación puede empeorar.