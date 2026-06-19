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La Aemet confirma cómo será la ola de calor: temperaturas de hasta 44ºC y avisos naranjas en estas zonas
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La Aemet confirma cómo será la ola de calor: temperaturas de hasta 44ºC y avisos naranjas en estas zonas

Llega la primera ola de calor del año, y lo hace con una gran intensidad. La Aemet señala las zonas más afectadas.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Ola de calor en España
Llega la primera ola de calor del añoEuropa Press via Getty Images

Este fin de semana empieza el verano astronómico y lo notarás especialmente en las altas temperaturas. La Aemet advierte de la llegada de la primera ola de calor, que será muy intensa. En algunos puntos de la península se van a superar los 40ºC y habrá avisos amarillos y naranjas en multitud de zonas. 

"A partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, que será mucho más marcado el domingo 21 en Galicia y Cantábrico, debido a la situación de sur", avisa la Aemet. Durante esta jornada se superarán los 38ºC en los valles interiores, sin descartar los 40ºC en la zona oriental.

El domingo va a continuar este episodio, con temperaturas de 40ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Precisamente en el Guadalquivir se podrían alcanzar los 42ºC, aunque con "baja probabilidad", según la Aemet. 

La jornada del lunes también va a ser muy calurosa. La temperatura experimentará ligeros ascensos respecto al domingo, especialmente en el tercio noreste, excepto en el cantábrico. Además, se alcanzarán los 39-40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42ºC.

Para el lunes "se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, hasta 36-38ºC; en La Mancha e interiores del sureste peninsular, en torno a 38-40ºC, y en el interior de Mallorca, 34-36ºC", predice la Aemet. 

A partir del martes 23 aumenta la incertidumbre debido a la posición de una DANA, aunque la Aemet no descarta que se alcancen los 44ºC en puntos localizados del valle del Guadiana y Guadalquivir. 

Avisos amarillos y naranjas en estas zonas

La Aemet ha activado avisos amarillos y naranjas en las zonas en las que se esperan temperaturas más altas, aunque también hay avisos por tormenta, fuertes rachas de viento y granizo. 

Para la jornada de hoy hay aviso naranja en el Valle del Guadalquivir de Jaén por temperaturas que pueden superar los 40ºC. También se han activado en las campiñas sevillana y cordobesa, en gran parte de Extremadura, en el Valle del Tajo, Ciudad Real y Toledo por el mismo motivo. Además, hay aviso amarillo por tormentas en el área metropolitana de Madrid y el Henares. Por la tarde se esperan rachas de viento intensas y tormentas con granizo.

El sábado hay avisos naranjas en el Valle del Guadalquivir, la campiña cordobesa y la rivera del Ebro por temperaturas superiores a los 40ºC. Gran parte del interior peninsular permanecerá en aviso amarillo por calor o tormentas. Lo mismo sucederá el domingo.

Conviene permanecer atento a las actualizaciones de la Aemet para conocer de primera mano si la situación puede empeorar. 

Enrique Fernández
Enrique Fernández
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Redactor SEO de El HuffPost. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos e hizo sus prácticas en El Mundo. Trabajó durante 6 años en Business Insider, primero como redactor y después como gestor de la sección de Audiencias. Aterrizó en El HuffPost en marzo de 2026.

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