"El drama de Feijóo es que tienen más planes Aznar y Felipe González para acabar con el Gobierno de Sánchez que el propio líder del PP y de la oposición"
¡Ay madre que la UCO ha ido a registrar Ferraz! Ay no espera, es un requerimiento para pedir una información concreta en el caso de la bautizada como fontanera, en referencia a ello, ya se hicieron varias auditorias externas para ver si había algo y no lo hubo. Pero bueno, las investigaciones van como van. Feijóo denuncia una situación de caos, de todo super grave todo el rato desde 2018 y todo el Gobierno está en los juzgados.