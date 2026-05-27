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"El drama de Feijóo es que tienen más planes Aznar y Felipe González para acabar con el Gobierno de Sánchez que el propio líder del PP y de la oposición"
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Última hora sobre el requerimiento de información de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz
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"El drama de Feijóo es que tienen más planes Aznar y Felipe González para acabar con el Gobierno de Sánchez que el propio líder del PP y de la oposición"

¡Ay madre que la UCO ha ido a registrar Ferraz! Ay no espera, es un requerimiento para pedir una información concreta en el caso de la bautizada como fontanera, en referencia a ello, ya se hicieron varias auditorias externas para ver si había algo y no lo hubo. Pero bueno, las investigaciones van como van. Feijóo denuncia una situación de caos, de todo super grave todo el rato desde 2018 y todo el Gobierno está en los juzgados.

Marta Flich
Marta Flich

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