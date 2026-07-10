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Unas horas con Donald Trump | La Huffetera

Lo peor que le podía pasar a Donald Trump y por lo tanto al resto del mundo es que después de haber intentado interferir en el Mundial, Estados Unidos perdiese por goleada contra Bélgica. Porque el suceso coincidió con la presencia de Trump en la cumbre de la OTAN... Y un Trump enfadado en una cumbre de la OTAN no es buena cosa. En apenas unas horas, el presidente estadounidense tuvo tiempo para amenazar a España, reírse de Italia, advertir con anexionarse Groenlandia e insultar y atacar a los iraníes. ¿Y qué hicieron los aliados de la OTAN? Nada, tan solo evitar que se enfadara más.

Héctor Juanatey
Aurora Pascual
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