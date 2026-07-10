Federico, asturiano de 94 años, vive solo y sin luz en una aldea de la montaña: "Aquí estamos cuatro días, la vida es muy corta"

En una pequeña aldea de la montaña asturiana, lejos del asfalto y de las comodidades de la vida moderna, Federico ha encontrado su lugar en el mundo. A sus 94 años, vive solo, rodeado de sus animales y sin electricidad ni agua corriente, en una casa de piedra que ha resistido el paso del tiempo.

Su historia, difundida por el canal de YouTube Hilux Aventura y recogida por La Vanguardia, ha conmovido a millones de personas, fascinadas por una forma de vida austera y serena que parece pertenecer a otra época.

Una vida al ritmo de la naturaleza

Federico lleva más de tres décadas habitando una aldea prácticamente abandonada. Sus jornadas transcurren entre el cuidado de las vacas, los paseos por el monte y las tareas cotidianas que exige una existencia sin apenas tecnología.

A su alrededor quedan las huellas de un pasado rural que se desvanece: casas derruidas, caminos apenas transitados y el silencio de una montaña que él conoce como nadie. Lejos de sentirse solo, asegura que son los animales quienes marcan el compás de sus días.

Su curioso y tierno testimonio se ha convertido en un símbolo de esa España interior, más conocida como 'España vaciada', que resiste como puede al despoblamiento y que todavía conserva modos de vida ancestrales.

Recuerdos, denuncias y emociones

En las conversaciones recogidas por Hilux Aventura, Federico lamenta la disminución del caudal de los arroyos que conoció de niño y denuncia el uso abusivo del agua en algunas propiedades cercanas. También evoca episodios de la Guerra Civil, vividos en primera persona, que aún hoy permanecen grabados en su memoria.

Sin embargo, no todo son recuerdos dolorosos. En su último cumpleaños recibió un mensaje inesperado de la cantante Rosario Flores, cuya admiración le emocionó hasta las lágrimas.

Poco después, el anciano también recibió una emotiva carta enviada por un joven de 15 años que lo considera su ídolo, lo cual terminó de confirmar el alcance de una historia que ha trascendido generaciones.

Una lección de sencillez

Cuando le preguntan por el sentido de la vida, Federico responde con la serenidad de quien ha visto pasar casi un siglo. "Lo importante es obrar bien y disfrutar del tiempo que se tiene", destaca.

"Aquí estamos cuatro días, la vida es muy corta", reflexiona. Puede parecer una frase sencilla, pero resume una filosofía basada en la calma, la honestidad y la valentía de vivir acorde a lo que resuena contigo mismo, incluso si, como en su caso, no es lo común.

Mientras tanto, Federico sigue contemplando cada amanecer desde la puerta de su casa de piedra. Sin luz eléctrica ni prisas, pero con una lucidez que ha conquistado a miles de personas dentro y fuera de Asturias.