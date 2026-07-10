La Selección elige esta canción de Rosalía para enfrentarse a Bélgica y recibe miles de 'me gusta'

Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra Austria

Rosalía se ha convertido en la banda sonora de la Selección española en este Mundial, con permiso de la también catalana Aitana. Son muchos los temas de la artista internacional que suenan en los previos y en los post de los partidos de España en Estados Unidos.

En esta ocasión, y ante Bélgica, la canción elegida por la Real Federación Española de Fútbol es una de su último álbum, Lux, pero no está entre las más conocidas. Se trata de Berghain, que sí por algo destaca es por su carácter experimental y orquestal.

La cuenta oficial de Selección Española Masculina de Fútbol en X ha publicado un vídeo donde se pueden ver algunos de los momentos más destacados del Mundial para España: "Estamos listos. Juntos, siempre: ¡#VamosEspaña!"

De fondo suena este tema de Rosalía, que no solo está presente con su música en la expedición española, sino también físicamente. La catalana se dejó ver en las gradas en el España Austria junto a los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

Días más tarde no pudo estar presente en el Portugal-España porque daba un concierto en Oakland (California). Sin embargo, no desaprovechó la ocasión para apoyar a España y durante la actuación mostró un culotte con los colores de la bandera de España, rojo y amarillo.

Así suena 'Berghain'

Berghain es una de las canciones más representativas de LUX, el cuarto álbum de Rosalía, y sirve como carta de presentación de su nueva etapa artística. Lejos del enfoque urbano y explosivo de Motomami, la cantante apuesta aquí por una propuesta más experimental, orquestal y espiritual.

La canción, en la que colaboran Björk e Yves Tumor, toma su nombre del famoso club berlinés, pero utiliza esa referencia para construir una reflexión sobre la identidad, la conexión emocional y la trascendencia.

Uno de sus rasgos más distintivos es la mezcla de idiomas —alemán, español e inglés— y una letra marcada por la repetición de frases como "su miedo es mi miedo" o "su amor es mi amor", que transmiten una idea de empatía absoluta y de fusión entre individuos.