El chef José Andrés acude al España-Bélgica y tiene claro cuál es la mejor palabra para animar a la Selección

Todo preparado para el España-Bélgica. La Selección se prepara para afrontar un partido que, de conseguir la victoria, serviría para rubricar su pase a las semifinales del Mundial. En España millones de personas se preparan para vivir con emoción este encuentro clave.

Mientras tanto, desde el estadio de Los Ángeles, los primeros rostros conocidos asoman en la grada. El chef José Andrés se ha dado cita allí para animar a la Selección, y ha mandado un mensaje muy claro.

Afincado en Estados Unidos, el cocinero asturiano ha querido apoyar a España ataviado con la camiseta de la Selección y repitiendo tres palabras que muchos españoles repiten continuamente. "¡Vamos, España, vamos, vamos!", ha exclamado desde la grada del estadio.

Junto a él también estarán en Los Ángeles otros famosos españoles. Algunos como Javier Bardem, Penélope Cruz o Rosalía ya se han dejado ver por los diferentes estadios en los que ha jugado la selección española en esta Copa del mundo.

Todas las miradas apuntan a Lamine Yamal

Lamine Yamal volverá a ser el gran foco de atención de España ante Bélgica. Aunque en este Mundial todavía no ha exhibido de forma constante el nivel deslumbrante que acostumbra, sigue siendo el futbolista más diferencial del ataque español y la principal amenaza para una defensa belga que tendrá que vigilar especialmente sus conducciones, cambios de ritmo y capacidad para decidir partidos en una sola acción.

Luis de la Fuente mantiene una confianza absoluta en el extremo del Barcelona. El seleccionador aseguró en la previa que "la mejor versión de Lamine está por llegar", convencido de que el joven talento puede marcar diferencias en los momentos decisivos del torneo. España le dará galones en el frente ofensivo, donde formará parte del tridente encargado de generar peligro junto a Oyarzabal y Álex Baena.

Además, el partido presenta un atractivo pulso entre dos de los extremos más desequilibrantes del campeonato: Lamine Yamal y Jérémy Doku. En un duelo repleto de estrellas como De Bruyne, Rodri o Courtois, el español llega con la oportunidad de reivindicarse en un gran escenario y confirmar por qué está considerado el líder de la nueva generación de la Selección.