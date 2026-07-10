Enfocan a Javier Bardem con la camiseta de España y llama la atención a qué jugador pertenece

Empezaba a ser habitual ver a Javier Bardem aparecer en los partidos de España en el Mundial de 2026. La primera vez que fue visto fue en el partido de dieciseisavos frente a Austria, en el que no llevó la camiseta de la selección y fue criticado por la derecha por no hacerlo y sí vestirse con la del Paris Saint-Germain.

Fue protagonista, junto a Penélope Cruz y Rosalía, de un momentazo. Las cámaras grabaron a los tres bailando al final del partido al ritmo de Despechá, de la propia cantante catalana.

En el siguiente, contra Portugal en cuartos de final, en el que La Roja se llevó la victoria gracias a un tanto de Mikel Merino tras una gran asistencia de Ferran Torres en el minuto 90, sí vestía la camiseta y mandó un mensaje contundente al país: "Es una selección que representa a mucha gente de muy diferentes colectivos y tiene la capacidad de unir y de sentirnos orgullosos de esos colores porque es una España plural".

Bardem, con el Panda

Otro de los momentazos que ha dejado el actor en este Mundial ha sido el momento en el que ha conocido a Borja Iglesias: "Mañana llevo la mejor camiseta. Mil gracias, compañero. Qué persona más bonita e inspiradora es Borja. Gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo".

Y así fue. Bardem ha aparecido durante el partido contra Bélgica y, a los pocos minutos del inicio, las cámaras le han enfocado, destacando que volvía a llevar la camiseta de la selección. Pero, además, se ha visto que llevaba el dorsal 26, es decir, la camiseta que Borja Iglesias le regaló el día anterior.

Aunque Borja apenas ha jugado unos minutos en el torneo, sigue siendo una figura importante para Luis de la Fuente: "Me siento muy querido y arropado. Después de debutar, recibí un montón de abrazos y cariño. y eso habla mucho de este equipo".