Uno de los principales diarios de Bélgica pone un mote a Lamine Yamal y apunta a una superstición: "Están destinados a ganar el Mundial"

The Brussels Times, el principal periódico de Bélgica en inglés, ha hecho un análisis del partido de cuartos de final entre España y Bélgica del Mundial de 2026. Ambos países esperan lo mejor de sus selecciones y, aunque el citado medio reconoce que no parten como favoritos para pasar a la siguiente ronda, donde ya espera Francia, tiran de superstición.

"El sueño mundialista de Bélgica se topa con España", titula el articulista Josse Van Dessel. Vienen de hacer historia tras eliminar a Estados Unidos de Mauricio Pochettino por 1-4, aunque el partido se vio manchado por la aparición de Donald Trump.

El fútbol pasó a segundo plano poco antes del encuentro, cuando el mandatario estadounidense dijo que llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para quejarse de la roja que recibió en cuartos Folarin Balogun, estrella de la selección. La sanción se pausó y pudo jugar, aunque no sirvió de mucho, pero despertó especulaciones sobre la influencia de Trump, que ya avisó de que él no tuvo nada que ver en la decisión final.

"Más allá de la opinión que se tenga sobre si la tarjeta estuvo justificada, la polémica previa al partido dañó la reputación del fútbol", comenta el periódico. Sobre La Roja, desgranan el camino hasta los cuartos, en los que destacan que el claro dominio español contra Cabo Verde fue "en vano".

"El niño prodigio"

Tras ese empate, señalan que "los recuerdos de humillantes derrotas contra Rusia y Marruecos en eventos pasados atormentaban a la nación". Pero fue con el regreso de Lamine Yamal cuando, según advierten, encuentran un punto positivo en la selección.

Lo han apodado "el niño prodigio": "Mientras España recuperaba su mejor nivel con victorias sobre Arabia Saudita, Uruguay y Austria, Yamal fue ganando minutos de juego en busca de regularidad". Además, aunque no ha sido considerado para el premio "al mejor jugador del torneo, ha mejorado con cada jornada".

Por ello, se preguntan: "¿Hay posibilidades para los Diablos Rojos de llegar a las semifinales?". Las estadísticas no les acompañan, tal y como recuerda el diario belga: "No han encajado ni un solo gol fuera de casa, tienen una superestrella lista para brillar y, si crees en las supersticiones, están destinados a ganar el Mundial".

"¿Recuerdan el 2010? Antes de ganar el Mundial de Sudáfrica, donde las vuvuzelas fueron protagonistas, España tuvo una decepcionante primera ronda, perdiendo 1-0 contra Suiza. Además, es la primera vez desde 2010 que España alcanza los cuartos de final de un Mundial", concluye.