Roberto Brasero recuerda sus inicios como meteorólogo: "Fue accidental; vino la directora y me dijo que iba a dar el tiempo"

Roberto Brasero es el hombre del tiempo por excelencia. Si hay un rostro televisivo asociado a la meteorología es el suyo. Así lo acredita su carrera en Antena 3, donde lleva más de 20 años informando sobre todo lo referente a la climatología.

En una entrevista para el podcast Ponle Freno, de Atresmedia, las periodistas Ana Pastor y Mónica Carrillo le han preguntado por sus inicios en la profesión. Y lo que muy pocos conocen es que Brasero no siempre se dedicó a dar el parte meteorológico.

"Casi fue accidental; fue sobrevenido. De pequeño no soñaba con hablar del tiempo. Sí es verdad que estaba en las nubes, pero por otros motivos: como están todos los niños, imaginando", explica.

Su carrera como periodista cambió cuando era joven y trabajaba en Telemadrid. "Fue por un periodo en la cadena que yo estaba, y una directora que vino con ideas nuevas me dijo 'pues a ti te voy a poner a dar el tiempo'. Y yo dije 'pero bueno, ¿qué te he hecho yo? Creía que te caía bien'", relata Brasero.

"Han pasado 21 años"

Sin embargo, la respuesta de su jefa le convenció: "No, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, con más actualidad, contando no solo un hombre delante del mapa, sino haciendo reportajes... Y así empezamos".

"De ahí vine a Antena 3, con ese mismo esquema, y han pasado 21 años", recuerda Brasero. Preguntado por si está cansado de que le pregunten por el tiempo cuando va por la calle, el periodista ha contado una anécdota.

"Recuerdo uno en un supermercado 'hola, tal...'. Creía que me iba a pedir una foto o un saludo y ya está, pero el hombre quería saber de verdad el tiempo ya que me tenía ahí. Me fue persiguiendo por la fila de los congelados", apunta entre risas.

Casi dos décadas después, Brasero ha trascendido la pantalla de televisión y ahora también informa sobre el tiempo a través de las redes sociales de Antena 3 Noticias, acercando la meteorología a un público joven como el que mayoritariamente está en TikTok.