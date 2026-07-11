Los medios aéreos se reincorporan al incendio de Los Gallardos (Almería) tras una noche de evolución favorable

Los medios aéreos han comenzado a sumarse de forma progresiva este sábado a las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería), que hasta el momento ha causado 12 fallecidos. La evolución del fuego durante la noche ha sido favorable, lo que ha permitido retomar gradualmente la intervención desde el aire.

El Plan Infoca ha activado inicialmente ocho aeronaves para apoyar los trabajos de extinción, aunque el resto de la flota permanece preparada para intervenir si fuera necesario. Durante la jornada del viernes llegaron a operar un total de 32 medios aéreos, según han informado fuentes del dispositivo a Europa Press.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha destacado la intensa actividad desarrollada durante la noche. La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 220 efectivos y 70 medios con el objetivo de contener el avance del incendio.

Los militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) han centrado su actuación en el ataque directo a las llamas, la vigilancia de puntos calientes y la consolidación del perímetro del incendio.

Durante la noche, el operativo del Plan Infoca ha contado con 134 efectivos terrestres, ocho camiones autobomba, un buldócer y unidades de apoyo sanitario, meteorología y transmisiones.

Sin nuevos desalojos

La evolución del incendio, que continúa en situación operativa 2, no ha obligado a ordenar nuevas evacuaciones desde la noche del viernes. Se mantienen, por tanto, los desalojos ya decretados en distintos diseminados y barrios, entre ellos La Alameda, El Chive, El Marchal, nuevas zonas de Bédar, La Montaña, El Jauro y el municipio de Lubrín, que permanece confinado.

En total, alrededor de 1.405 personas han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos en estas zonas, así como en Alfaix, Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas del Pinar de Bédar. La mayoría de los afectados fueron trasladados al pabellón de deportes de Garrucha.

La mejora de las condiciones meteorológicas, especialmente por la disminución de la intensidad del viento, junto con la evolución favorable de las tareas de extinción, permitió reabrir a las 3.00 horas la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714, que había permanecido cerrada al tráfico durante gran parte del viernes.

No obstante, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada la carretera AL-6109 entre los kilómetros 0 y 18,130 debido al incendio. Las autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar rutas alternativas para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Mientras continúan las labores de extinción, prosigue también la búsqueda de posibles afectados. Hasta el momento se han presentado siete denuncias por desaparición y se ha comunicado la falta de localización de 23 personas.

Además, el departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil ya trabaja en el análisis genético de las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal (IML) para identificar los 12 cuerpos recuperados en la zona afectada por el incendio.