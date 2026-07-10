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Aparece Penélope Cruz en el España-Bélgica y sorprende quién tiene justo al lado: para muchos, sorpresón
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Aparece Penélope Cruz en el España-Bélgica y sorprende quién tiene justo al lado: para muchos, sorpresón

La actriz disfruta un día más viendo a la selección española en el Mundial.

Juan De Codina
Juan De Codina
Penélope Cruz en el España-Bélgica.
Penélope Cruz en el España-Bélgica.RTVE.

España y Bélgica se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de 2026. Como pasa en muchos torneos importantes, aunque los futbolistas sean los verdaderos protagonistas, siempre aparecen famosos en las gradas que captan la atención de las cámaras, y en esta fase del torneo no iba a ser menos.

Las cámaras han captado al inicio del partido a Javier Bardem, que vestía la camiseta de la selección, y ha llamado la atención que el dorsal era el número 26, es decir, el de Borja Iglesias. El actor cumplió su promesa: el día anterior conoció al Panda, que le regaló su camiseta, y Bardem le aseguró que la llevaría para este partido tan importante.

Justo al final, poco antes del empate de Bélgica gracias a un gran tanto de cabeza de Charles De Ketelaere, han enfocado a la actriz Penélope Cruz, mujer de Bardem, también con la camiseta de España. Sin embargo, ha sorprendido aún más quién tenía justo al lado.

Pareja sorpresa

No se trataba de Bardem, sino que a su izquierda se encontraba Noel Gallagher, el prestigioso músico y líder de la legendaria banda Oasis, de la que se separó en 2009. Muchos en redes sociales como X ya lo han titulado "espectadores de lujo en Los Ángeles".

"Vaya junte más random", ha comentado otro usuario, mientras que la usuaria @Elenamglez dejaba claro cuál ha sido su reacción al ver a la actriz y al cantante juntos: "Nunca he tenido tanta envidia de ser Penélope Cruz".

"Admitidlo, no existe motivo alguno para que Penélope Cruz y Noel Gallagher estén viendo juntos este España contra Bélgica", advertía otro usuario.

Penélope Cruz disfruta de un nuevo partido de España, que ha saboreado por primera vez lo que significa que te marquen un gol en esta Copa del Mundo, ya que hasta el momento ningún equipo había conseguido traspasar la portería de Unai Simón.

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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