De Núcleo Nacional a Noviembre Nacional: un partido para unir a "franquistas, falangistas y nacionalsocialistas (nazis)"

Ropa formal y casual, sin "prendas marginales", por no hablar de bañadores, chanclas o camisetas de tirantes, no sea que se vean bien los tatuajes. Es el protocolo de vestimenta que el grupo neonazi Núcleo Nacional ha enviado a su militancia para indicarles cómo deben aparecer este sábado durante la presentación de la asociación como partido político, esta vez, ya sí, con todos sus líderes a cara destapada. Entre todas esas normas aprovechan de paso para publicitar su tienda online, una de sus principales fuentes de financiación y donde venden, entre otras cosas, camisetas con un Hello Kitty disfrazado de Adolf Hitler, pero renombrado Heil Kitty (pixelan, eso sí, el saludo hitleriano) o con el sol negro que tanto gustaba al ministro nazi Heinrich Himmler.

En un movimiento habitual en los grupúsculos de extrema derecha, que acostumbran a renovarse cada cierto tiempo, Núcleo Nacional ha anunciado que se constituirá como una nueva formación política bajo el nombre de Noviembre Nacional. Lo han avanzado mediante un vídeo en el que el principal portavoz de la asociación, hasta ahora presentado tan solo como Iván, se quitaba el balaclava con el que solía aparecer en público. Para la gran mayoría, el tal Iván era solo el cuerpo que daba voz a la asociación ultra. Pero quienes llevan años estudiando y monitorizando a los movimientos de extrema derecha en España sabían ya que tras esa prenda se ocultaba Iván Rico Olivares. Iván y su hermano, David, al frente de la propaganda del grupo, hijos de un exconcejal del PP, son conocidos en redes sociales. Mientras David nunca ocultó su rostro, Iván Rico Olivares utiliza en redes el alias Una Rana Baneada y no tiene reparos en, por ejemplo, negar el Holocausto. A Iván, por cierto, le sigue en X Jorge Buxadé.

La primera aparición pública de Núcleo Nacional se remonta al 14 de abril de 2024, en un acto celebrado en el Espacio Adermans, sede de La Falange y donde se organizan tipo de actos y eventos de corte neonazi. Poco antes de esa fecha, por ejemplo, el partido ultraderechista Hacer Nación organizó un encuentro en el mismo sitio con el neonazi austríaco Martin Sellner, a quien se le llegó a prohibir la entrada prohibida en países como Alemania o Estados Unidos y que en 2018 recibió una donación del autor de la masacre supremacista de Christchurch. Ese era el contexto.

En aquella presentación, Iván Rico Olivares, entonces con la cara tapada, aseguró que Núcleo Nacional nacía como una asociación que pudiese aglutinar a personas de "ideas franquistas, falangistas, nacionalsocialistas [nazis], conservadores", etcétera. Aquel 14 de abril, Rico Olivares estaba acompañado, entre otros, por Iván López, alias El Gallego Despotricando, el histórico ultraderechista Enrique Lemus y Carlos Paz.

Núcleo Nacional nació en un momento en el que los movimientos ultras gozaban de cierta expansión a nivel global, aupados por gobiernos de la misma o similar ideología. Como el resto de los grupos de extrema derecha en el mundo, la organización prometía formar "ideológica y físicamente" a sus militantes, así como formación "a los jóvenes" en creación de contenido en redes sociales "para en un futuro internet se infecte de" sus "ideas y la gente pueda consumirlas". Entre esas ideas figuran la "protección de la raza" (son firmes defensores de la teoría conspiranoica del gran reemplazo), el rechazo al "relativismo ateo" o la promoción de "núcleos familiares tradicionales".

La presentación del partido se realizará en la sede en Madrid que Núcleo Nacional abrió al público hace pocos meses. Lo hizo en un acto en el que participaron, de nuevo, Enrique Lemus, Iván Rico Olivares y también Isabel Peralta, activista neonazi y líder de la organización Bastión Frontal a quien la Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2025 a un año de prisión por llamar a la violencia contra las personas migrantes. En 2022, además, la Policía alemana impidió la entrada al país de Peralta tras encontrar en su maleta una bandera nazi, cuya exhibición está prohibida en Alemania.

Aunque el 8 de agosto de 2024 el Ministerio de Interior autorizó el registro de Núcleo Nacional como asociación al no deducir en principio "indicios de ilicitud penal ni informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", en 2025 la Guardia Civil inició una investigación contra la organización por un posible delito de odio en un vídeo en el que Iván Rico Olivares hacía un llamamiento "a todas las organizaciones patrióticas, nacionalistas o de fútbol" para que colaborasen "en la preparación para la lucha" contra las personas migrantes. Y este hecho es clave para entender por qué ahora dan el paso para constituirse como partido: es más fácil ilegalizar una asociación si incumple la ley que un partido, muy protegidos al considerarse pilares esenciales del sistema democrático.

A pesar de realizar el anuncio estos días, Enrique Lemus inscribió Noviembre Nacional en el registro de organizaciones políticas del Ministerio de Interior el pasado 10 de febrero. La sede fijada está en la calle Renedo, número 10, en Valladolid, el mismo domicilio social de Núcleo Nacional y el lugar en el que se ubica también el Centro Social y Nacional El Alcázar, famoso por albergar actos neonazis. El local fue además sede del partido ultraderechista Democracia Nacional, del que fue dirigente Lemus.