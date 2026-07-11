Francisco Martín: "Ayuso dice que ha hecho los deberes en materia de violencia sexual. ¿Acaso se da por satisfecha con casi 700 violaciones denunciadas al año?"

La Delegación del Gobierno en Madrid presentó este pasado lunes un plan de acción contra la violencia sexual con veinte medidas que van desde la formación en colegios a atención a víctimas. El objetivo es mejorar la coordinación institucional frente a este tipo de delitos, que van en aumento en la región desde que hay registros comparables.

En el documento han trabajado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sindicatos, asociaciones feministas, instituciones públicas, organizaciones docentes, expertas en violencia sexual y también algunos partidos políticos. Pero no el PP. Según denuncia el delegado del Gobierno, Francisco Martín, Ayuso "se han negado a participar en los trabajos preparatorios" y no ha hecho llegar propuestas para incorporar al plan. "Creo que es un error mayúsculo. No hay ciudadano que pueda entender que un partido tan importante como el PP no quiera aportar soluciones en favor de la lucha contra la violencia sexual", señala el delegado en una entrevista para El HuffPost.

A lo largo de la charla, Martín desgrana algunos de los puntos de ese plan, tiende la mano a Ayuso para "dejar a un lado el partidismo y el sectarismo" y critica los discursos de PP y Vox que relacionan inmigración con violencia sexual. "Es francamente irresponsable, mezquino y falso", señala.

- Las denuncias de delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid crecieron un 5,6% en 2025, por encima de la media del conjunto de España. ¿Qué lectura hace usted de este dato?

- Primero hay que tener en cuenta que ha habido un incremento de las denuncias muy importante en estos últimos años gracias a que las mujeres denuncian comportamientos que antes pasaban desapercibidos y que ahora, en cambio, se pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que la Justicia actúe.

Pero, más allá de eso, seguimos en cifras absolutamente inaceptables. En el año 2025, en la Comunidad de Madrid, se denunciaron 685 agresiones sexuales con penetración. Creo que, por más que podamos haber avanzado en las denuncias, hay una realidad a la que tenemos que hacer frente con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Y ese es el objetivo de este plan de acción contra la violencia sexual que hemos presentado desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid y en el que queremos implicar al conjunto de la sociedad madrileña.

- ¿Quiénes han formado parte de la elaboración de este plan?

- En este plan han participado más de medio centenar de entidades, expertos, fuerzas y cuerpos de seguridad, operadores jurídicos, partidos políticos... Es, por tanto, el resultado de un trabajo muy participado y que ha tenido un espíritu muy constructivo. Y, con esa misma dinámica, vamos a seguir avanzando. Porque ahora tenemos que aterrizarlo en acciones concretas. Por eso, creo que es imprescindible que las diferentes instituciones de la Comunidad de Madrid se impliquen en la materia y podamos trabajar juntos.

- Usted ha enviado una carta a Ayuso pidiendo que se adhiera a este plan. ¿Ha recibido respuesta ya? ¿La espera?

- No soy ingenuo. Soy consciente del clima en el que la señora Ayuso mantiene a nuestra región y de las consecuencias que esto implica para las distintas urgencias sociales. Pero creo que es necesario que, en algún momento, haya una esperanza de responsabilidad. El PP de Madrid y Ayuso se han negado a participar en los trabajos preparatorios para la elaboración de este plan de acción. No han querido aportar ni su experiencia ni sus propuestas para atender mejor la lucha contra la violencia sexual. Pero eso ya ha pasado. Ahora, he pedido a la presidenta tener una reunión con ella para poder presentarle el plan y para pedirle que dé un paso adelante contra el machismo.

- Ayuso abrió el año pasado un centro para hombres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece esta iniciativa?

- El diagnóstico que se realiza desde nuestro plan es claro: el 85% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres. Y el 95% de los agresores son hombres. Quien quiera trabajar con equidistancia en esta cuestión se equivoca en la interpretación de los datos y, sin duda, en las soluciones para tratar de resolver esta cuestión.

Ayuso se equivocó con esta propuesta y debe aparcar esa dinámica. Tiene que trabajar desde un enfoque de género claro y saber que el machismo es el principal elemento a batir para dar una respuesta contundente a la violencia sexual. Y eso es a lo que estamos en el gobierno de España. Nosotros llevamos ocho años trabajando, pero no nos conformamos con ese incremento de las denuncias. Queremos reducir drásticamente los hechos, eliminar ese sufrimiento, esa inseguridad, esa situación en la que tantas mujeres viven cada día. No hay excusas que valgan para no dar todas las respuestas que hagan falta.

- Una de las medidas que recoge el plan es la obligatoriedad de la formación afectivo-sexual en colegios. Vox dice que esto es “adoctrinamiento ideológico”. ¿Qué opina usted?

- Si hablamos de un problema como la violencia sexual, tenemos que trabajar desde el origen y la prevención. Y la prevención parte de la educación en todos los ámbitos. Incluidos, por supuesto, los centros educativos. Nosotros hemos coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado un plan basado en formaciones a los chavales y a las familias sobre políticas de igualdad y sobre cómo responder ante actitudes machistas que puedan derivar en violencia.

- Ustedes se quejan de que el PP no ha querido sentar en la mesa, pero a Vox directamente les han excluido. ¿Por qué?

- Bueno, es que Vox es negacionista de la violencia machista. El PP, en la práctica también, pero en el discurso no. Por eso les hemos abierto la puerta para que puedan participar. Pero fíjese, el PP es la única formación política que no ha querido formar parte de este proceso de escucha y de diagnóstico para hacer frente a la violencia sexual. Y no hay ciudadano que pueda entender que un partido tan importante no quiera participar de las soluciones en favor de la lucha contra la violencia sexual. Creo que ha sido un error mayúsculo de Ayuso, pero por eso yo brindo a la presidenta, al PP de Madrid, o a quien haga falta, la mejor voluntad para tratar de compartir objetivos, de diseñar conjuntamente medidas y de aterrizar acciones que nos permitan reducir drásticamente unas cifras que son intolerables.

- En el plan también hablan de llevar a cabo programas sobre nuevas masculinidades y prevención con hombres jóvenes. ¿Cómo se pueden combatir esos discursos que enfatizan una masculinidad retrógrada y que ven el feminismo como una amenaza?

- Desafortunadamente, aquellos que banalizan el machismo han ganado mucho espacio. Y eso es algo que tenemos que combatir. Hay distintas propuestas de este plan que van dirigidas a hablar, por ejemplo, del consentimiento. Porque dialogar de forma pedagógica sobre esto no debería echar a nadie atrás.

- Usted es padre de tres hijos. ¿Le preocupa que sus hijos puedan verse también contaminados por este tipo de mensajes machistas? ¿Cómo lo evita?

- Por supuesto que me preocupa. Yo me peleo con mis hijos para que pasen menos tiempo delante de las pantallas y me preocupa lo que les puede estar llegando. Por eso creo que es importante que cojamos las riendas de la educación de nuestros hijos y enviemos mensajes nítidos, constructivos, positivos... De los datos de este plan, deducimos que el 30% de las víctimas de agresiones sexuales o de delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid son menores. Por tanto, nadie puede entender que Ayuso no quiera trabajar en mejorar la prevención y la respuesta ante la formación de nuestros jóvenes en el entorno digital para erradicar la violencia sexual.

- La mayoría de las agresiones sexuales se dan en viviendas, pero ustedes en su plan también hablan de trabajar en los espacios de ocio nocturno. ¿Por qué?

- Mire, he escuchado al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid decir que yo, con este plan, venía a escurrir el bulto de mi responsabilidad y que ellos ya habían cumplido con sus obligaciones. ¿Que yo estoy escurriendo el bulto? ¿Quieren decir, entonces, que la violencia sexual únicamente se combate teniendo más policías en las calles? Eso es tomar el pelo a la gente. Estamos hablando de que la violencia sexual se da en el ámbito intrafamiliar, laboral, ocio nocturno... No es una cuestión estrictamente policial. La prevención y la respuesta tiene componentes muchísimos más profundos y creo que en ningún caso debemos aceptar que se simplifique de una manera tan irresponsable. Debemos coger el toro por los cuernos y tratar de buscar soluciones.

Ellos dicen que ya han hecho los deberes. ¿Acaso se dan por satisfechos con estas cifras? ¿No hay nada que les llame a la acción? Estamos hablando de casi 700 violaciones denunciadas al año en la Comunidad de Madrid. Por eso hago un llamamiento a la responsabilidad, a dejar a un lado el partidismo y al sectarismo que se practica habitualmente desde la Comunidad de Madrid. Yo busco que trabajemos juntos y que seamos capaces de construir soluciones. Porque es inaceptable que en las calles de Madrid, hoy por hoy, las mujeres sigan viviendo la realidad que están sufriendo. Una realidad más grave de la que se da en el resto de España, por lo que se requieren soluciones específicas para nuestra región.

- Con la regularización, Feijóo dijo que el Gobierno iba a dar la residencia legal a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. ¿Cree que estos mensajes están calando en la ciudadanía española?

- Están intentando que calen, pero yo lucho abiertamente contra ello. En la Comunidad de Madrid, con el máximo poblacional de nuestra historia, hemos cerrado 2025 con la menor tasa de criminalidad desde que hay registros. Nunca había habido tantas personas de origen migrante en la Comunidad de Madrid y nunca hemos tenido menos delitos en la región. Por lo tanto, mal que les pese, la realidad es otra: las personas que vienen a intentar desarrollar su vida no vienen a delinquir. Vienen a trabajar, a construir oportunidades, a formar parte de una sociedad que pretende continuar mejorando. Por lo tanto, vamos a combatir todas esas políticas y esos mensajes que lo único que buscan es generar miedo y algún tipo de rédito electoral. Es francamente irresponsable, mezquino y falso.

- Se acaban de cumplir diez años de la violación de La Manada, un suceso que dio origen al movimiento del “Hermana, yo sí te creo” y donde se empezó a hablar del consentimiento. Pero, ¿estamos hoy mejor que hace diez años?

- Hemos avanzado en la sensibilización y concienciación de lo que es intolerable. Y también en la confianza que muchas mujeres están depositando en las instituciones y en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, para ponerse a salvo y denunciar lo que antes quedaba a un lado. Pero seguimos teniendo unas cifras inaceptables de delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Por lo tanto, nos queda mucho recorrido. Tenemos que buscar soluciones que corrijan estas realidades y que eviten sufrimientos e involuciones que no nos podemos permitir. El gobierno tiene ese compromiso, lo ha demostrado en estos últimos ocho años y vamos a seguir avanzando en esa dirección, a pesar de las dificultades que algunos nos quieran poner en el camino.