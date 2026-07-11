Una pareja de EE UU se muda a Galicia buscando 'el sueño americano' y reconoce: "Tenemos el privilegio de entrar en un mercado de vivienda al que muchos españoles no pueden acceder"

¿Por qué lo que siempre se ha conocido como el "sueño americano" parece ya tan inalcanzable para millones de personas de Estados Unidos? En la actualidad, miles de estadounidenses abandonan su país en busca de ese sueño americano en el extranjero. Y España es un caramelo lo para ellos. Así lo cuenta una pareja de inmigrantes estadounidenses, Sean y Lainey, que se ha mudó a Galicia en 2023 para perseguir su propia versión de ese sueño americano, una experiencia que han contado en su canal de Youtube (@Days We Spend).

Empiezan anunciando: Te vamos a contar "por qué el 'sueño americano' es tan difícil de encontrar en Estados Unidos y por qué está más vivo que nunca en España para muchos estadounidenses", anuncian en su canal. "Ese llamado 'sueño americano' consiste en lograr una vida mejor. En que si trabajas duramente y con determinación, puedes mejorar tu vida. Y se supone que no importa si eres de Estados Unidos o tu situación particular, pero la realidad es que este simple sueño está hoy fuera de su alcance para millones de personas en el EE UU. Pero desde que nos mudamos a España, hace tres años, ese sueño lo sentimos más tangible que nunca", comienza por explicar el hombre, Sean, en el vídeo.

Al menos así es como definió el sueño americano el emprendedor James Truslow Adams, quien popularizó el término, recuerda esta pareja. "Somos, originalmente, de California, pero vivíamos en Nueva York hacía un tiempo. Así que la idea de comprar una propiedad o una casa allí ha sido siempre complicada, a pesar de que ambos hemos trabajado siempre", relatan.

"Y ahora, por primera vez en nuestras vidas, estamos considerando comprar una casa, pero aquí, en Galicia, por lo que estamos muy emocionados, pero tenemos que añadir que somos consientes de que estamos usando nuestro privilegio de haber podido ahorrar por tener sueldos de EE UU para poder entrar en un mercado de vivienda al que muchos españoles no pueden acceder", afirman.

Pero dicen que les parece terrible "cuando el trabajador medio no puede permitirse comprar una primera vivienda": "La gente se siente traicionada, pierde la confianza en sus instituciones. Es como si reinara el caos en las calles… bueno, en realidad no. La gente se enfada mucho, con toda la razón, y estamos viendo cómo esa ira e indignación se manifiestan tanto en EE UU como en España", aseguran.

Y esto se debe, añade esta pareja "a esta desconexión entre los ingresos y los precios de la vivienda": "Somos conscientes de que una de las razones por las que estamos buscando una vivienda en España es porque hemos conseguido ahorrar algo de dinero gracias a nuestros sueldos estadounidenses. Así que, en cierto modo, estamos aprovechando esos ingresos más altos para comprar viviendas a precios más bajos, y vemos que ese no es el caso de muchos españoles", reconocen.

"Sabemos que estamos aprovechando nuestro privilegio para venir aquí y plantearnos entrar en el mercado inmobiliario, pero el problema de la crisis inmobiliaria española es mucho más complejo que el simple hecho de que los extranjeros compren viviendas", señalan, intentando lanzar un mensaje de esperanza. "Por suerte, España cuenta con algunos factores a su favor para ayudar a abordar esta crisis", opinan.

Y mencionan que, por ejemplo, "los tipos hipotecarios en España son bastante bajos, el tipo medio está por debajo del 3 %, y España incluso cuenta con programas para ayudar a los compradores de primera vivienda". También les sorprende, en positivo, que en España "los menores de 35 años pueden comprar una vivienda con una entrada mínima o incluso sin ella": "Al menos están afrontando el problema e intentando abordar algunas de las causas subyacentes que hacen que ser propietario de una vivienda resulte inasequible para muchos españoles", resaltan.

"No podemos decir lo mismo de Estados Unidos", aseguran. E incluso hacen un llamamiento a los seguidores de su canal: "Si conoces algún programa que ayude a los compradores primerizos, por favor, indícalo en los comentarios. Nos encantaría saberlo".