El Gobierno se somete a la sesión de control en el Congreso
Sigue en directo la sesión de control al Gobierno que comienza con las respuestas de Pedro Sánchez a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo. Durante el pleno de hoy también tendrá lugar la votación del embargo de armas a Israel de la que no se sabe la posición de Podemos, que podría tumbar la iniciativa. 

Redacción HuffPost
