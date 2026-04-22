"Hacerse un Guardiola"

Vox a vuelto a revolcar al PP. Lo está haciendo en todas las comunidades autónomas y la única esperanza de “encapsularles” es Andalucía. Todavía no está del todo claro que Moreno Bonilla vuelva a repetir la mayoría absoluta, cosa que no es menor. Arrasar en Andalucía en unas elecciones puestas intencionadamente después de un periodo de esparcimientos y fiestas autonómicas asociadas con el disfrute y el buen rollo en Andalucía, puede anestesiar y empujar esa mayoría absoluta que necesita el actual presidente andaluz para desmarcarse de los pactos vergonzosos de PP-Vox.