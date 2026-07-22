Nil Ojeda pide perdón tras la denuncia de FACUA por no aplicar los descuentos del 99% que anunció si España ganaba el Mundial

El creador de contenido Nil Ojeda, dueño de la marca Milfshakes, se ha visto envuelto en una polémica por anunciar en su web unos descuentos del 99% si España ganaba el Mundial y no cumplir su promesa.

Tras la victoria de España, los usuarios se encontraron una web vacía con cuatro camisetas conmemorativas del mundial a un precio de 3.000 euros y rebajadas al 99%, es decir, a 30 euros.

Este martes, FACUA-Consumidores en Acción informó de su denuncia a Milfshakes ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "por publicidad engañosa al ofrecer falsos descuentos en camisetas con la excusa de la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026".

"Tal y como están denunciando diferentes usuarios en redes sociales, el descuento prometido una vez se materializó la victoria de la Roja no era real. La web infló los precios de todos los productos disponibles hasta alcanzar, en el caso de algunas camisetas, más de 3.000 euros. Una vez aplicado el supuesto descuento del 99%, el precio se quedaba en unos 'razonables' 29,69 euros, esto es, el precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida", argumentó FACUA en un comunicado.

La organización de consumidores esgrime el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, cuyo texto recoge que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez".

Ojeda pide perdón

Tras el revuelo montado y sin medias tintas, Nil Ojeda se ha disculpado: "Esta campaña se viralizó. Ha llegado a mucha más gente de lo que es nuestra comunidad normal y no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate, sólo quería dar la cara, asumir mi responsabilidad. En nuestra cabeza era espectacular".

"Esto era una campaña para dar que hablar y ha dado que hablar pero no de la manera que esperábamos. Que os gustara la camiseta del fútbol y la comprarais os va a llegar, tranquilos. Los que entrasteis con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón", ha reconocido en un vídeo en sus redes sociales.