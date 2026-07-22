Arturo Pérez-Reverte habla de la Selección Argentina en estos términos y se monta una buena: "Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder"

El escritor Arturo Pérez-Reverte es uno de los últimos rostros conocidos en sumarse a hablar de la final de la Copa del Mundo que enfrentó a España con Argentina y que dejó una rotunda victoria española por fútbol y buen hacer.

Al final del partido varios jugadores argentinos agredieron a futbolistas de España como Gavi, Eric García y Dani Olmo en un momento que empañó la victoria de los de Luis de la Fuente y que ha dado mucho que hablar por todo el mundo.

Uno de los más vehementes a la hora de valorar la actitud de los jugadores de Scaloni ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte, que ha escrito un mensaje en X que supera los 1,2 millones de visualizaciones.

"No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", ha escrito Reverte.

La publicación acumula en pocas horas más de 4.000 respuestas, más de 4.000 compartidos y más de 19.000 'me gusta'. En las cientos de respuesta que ha recibido, un argentino le dice: "Qué lástima Arturo que usted también se sume al coro anti argentino".

A él y a otros muchos que le han dicho lo mismo les ha comentado: "Disculpe, estimado amigo. Quien está triste soy yo. Muchas veces manifesté mi cariño y respeto por Argentina, y tengo edad y experiencia suficiente para que no me influyan las campañas pro ni las campañas anti. Vi el partido completo, incluidos los momentos siguientes".

Rosalía, en las mismas

Pero Arturo Pérez-Reverte no ha sido el único español cancelado en Argentina en las últimas horas. La cantante Rosalía se ha visto envuelta en una polémica por compartir la publicación en redes de la actriz de cine para adultos Mia Khalifa, que hizo una broma al usar La Perla para definir a los argentinos tras perder la final de la Copa del Mundo contra España.

"Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", se puede ver en la publicación de Khalifa.

Clarín, uno de los medios más leídos del país, le ha dedicado hasta cuatro noticias a este gesto de la cantante en redes sociales y hay hasta noticias donde explican a los argentinos cómo devolver las entradas para los conciertos de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires.